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- 03 Kas 2020 - 11:29 G: 03 Kas 2020 - 11:30

Ankara Çankaya'da 3 park birden açılıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Çankayalılara söz verdiği yeni parklardan 3'ü daha tamamlandı. Yeni parklar 6 Kasım Cuma günü hizmete açılıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İlçedeki park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem vererek projelerini birbiri ardına hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Kasım ayında da yeni parklarını hizmete açacak. Söğütözü, Aşağı Öveçler ve Yukarı Öveçler Mahallelerinde yapımı tamamlanan 3 yeni park ilçeye toplam 16 bin 275 metrekare daha park ve yeşil alan kazandırmış olacak.   

Seçimlerde söz verdiği gibi ikinci döneminde de 50 yeni parkı Çankaya’ya kazandıracaklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Parklarımızın açılışına hız verdik. Seçimin hemen sonrası Adalet, Rıfat Börekçi, Okyanus ve Deniz Parklarımızı hizmete açtık. Pandemi koşullarına rağmen verdiğimiz sözleri yerine getirme çabası içindeyiz. Yakın zamanda 4 parkımızı hizmete açtık, açılışını yapacağımız 3 yeni parkımızdan sonra çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.  

İlçedeki park yapımına uygun alanları park ve yeşil alana dönüştüren, göreve geldiği günden itibaren ilçeye 76 yeni park kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in talimatıyla çalışmaları yürütülen yeni parklardan Yukarı Öveçler Mahallesine yapılan park, Türk Tabipler Birliği’nin talebiyle Sağlıkçılar Parkı adını aldı. Pandemi sürecinde insan hayatını kurtarma görevini yerine getirirken hayatını kaybeden sağlıkçıların fedakarlığı anısına ve tüm sağlık çalışanları adına hizmete açılacak park 10 bin metrekare büyüklüğe sahip.  

YENİ PARKLARLA BOL YEŞİL ALAN  

Aşağı Öveçler Mahallesinde 2 bin 200 metrekare alana kurulan park ise kondisyon alanı, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve yeşil alanı ile dikkat çekiyor. 4 bin 614 metrekare toplam alanı bulunan Mart'ın Sonu Bahar Parkı da 3 bin 945 metrekare yeşil alanı ve 170 ağacın da bulunduğu toplam 3643 bitkisiyle göz dolduracak. 9 bin 911 metrekare alana kurulan Sağlıkçılar Parkı’nın ise 7 bin 642 metrekare yeşil alanı bulunuyor. Ağaç, çalı grubu ve mevsimlik çiçeklerden oluşan 2898 bitkiyle süslenecek park, çocuk oyun alanı ve oturma gruplarıyla hizmet verecek.      

03 Kas 2020 - 11:29 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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