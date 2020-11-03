Corona Test Sonucu Kaç Günde Çıkıyor? - Nereden Bakılıyor? İşte Sorgulama Ekranı...

Salgın sürecinin devam etmesi ile beraber Corona virüs testleri yaygınlaşıyor. Yapılan test sayısının artması ile birlikte insanlar Corona testlerinin nasıl yapıldığını, sonuçlarının kaç günde belli olduğunu ve test sonuçlarına nasıl ulaşıldığını merak ediyor.

Corona Test Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Coronavirüs salgınının devam ettiği bugünlerde binlerce insan Corona testi yaptırmaya devam ediyor. Covid-19 hastalığının belirtilerini gösteren insanlar sağlık kuruluşlarında gerekli numuneleri vererek Corona testi yaptırmaya devam ediyor. Bazı belirtiler sebebi ile test yaptıran vatandaşlar sonucun ne zaman çıkacağını ve nasıl öğrenilebileceğini merak ediyor.



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