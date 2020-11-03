Corona Test Sonucu Kaç Günde Çıkıyor? - Nereden Bakılıyor? İşte Sorgulama Ekranı...
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Corona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Covid-19 salgınında ikinci dalganın da gelmesi ile beraber vaka sayıları her geçen gün artıyor. Salgının devam ettiği bu süreçte her gün 100 binden fazla kişi Corona testi yaptırıyor.
Salgın sürecinin devam etmesi ile beraber Corona virüs testleri yaygınlaşıyor. Yapılan test sayısının artması ile birlikte insanlar Corona testlerinin nasıl yapıldığını, sonuçlarının kaç günde belli olduğunu ve test sonuçlarına nasıl ulaşıldığını merak ediyor.
Corona Test Sonucu Nasıl Öğrenilir?
Coronavirüs salgınının devam ettiği bugünlerde binlerce insan Corona testi yaptırmaya devam ediyor. Covid-19 hastalığının belirtilerini gösteren insanlar sağlık kuruluşlarında gerekli numuneleri vererek Corona testi yaptırmaya devam ediyor. Bazı belirtiler sebebi ile test yaptıran vatandaşlar sonucun ne zaman çıkacağını ve nasıl öğrenilebileceğini merak ediyor.
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03 Kas 2020 - 13:18 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.