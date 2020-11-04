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- 04 Kas 2020 - 13:16 G: 04 Kas 2020 - 13:21

235 farklı noktada 1500 kamera ile Sincan 7/24 kayıt altında!

Sincan Belediyesi, huzurlu ve güvenli bir ortam sunmak için bütün imkanlarını seferber ediyor. Sincan’da parklar, alt geçitler, konaklar, hizmet binaları, köyler ve muhtelif noktalar 1500 adet güvenlik kamerasıyla 7/24 kayıt altına alınıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen güvenlik kamera sistemleri, 8 yıldır Sincanlılara huzurlu bir ortam sağlıyor. Kapsam bakımından Türkiye çapında ilk olma özelliği taşıyan kamera sistemi ile, 235 farklı noktada toplam da 1500 adet kamera ile Sincan 24 saat kaydediliyor.

Turistik mahiyetteki kameralar, seyret.sincan.bel.tr adresinden ve Sincan Belediyesi mobil uygulaması üzerinden canlı olarak seyredilebiliyor. Memleket hasreti çeken, köyünü/mahallesini özleyen Sincanlılar canlı kameralar ile özlemini giderebiliyor.

Güvenlik Güçlerine Tam Destek

Kurulan kamera sistemi, ilçedeki Emniyet ve Jandarma kuvvetleri için de büyük kolaylık sağlıyor. Sincan’da güvenlik güçlerinden habersiz adeta kuş dahi uçmuyor. Büyük ölçüde caydırıcılık sağlayan güvenlik kamera sistemi, gerçekleşen adli olaylarda da önemli rol oynuyor. 2020 yılının ilk 6 ayında, 150 farklı adli olay için kamera görüntüsü verilmiş, 8 yıldır toplamda 2000’e yakın vakanın çözümünde kilit taşı görevi görmüştür.

Canlı Yayında Nikah

Nikah törenleri, özellikle pandemi dolayısıyla çiftlerin uzakta olan ve bu özel güne katılamayan yakınları tarafından seyret.sincan.bel.tr adresinden canlı olarak seyredilebiliyor.

Sincan Belediyesi’nin Belediye Nikâh Salonu’nda hizmete sunduğu projeye olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Nikah salonunda iki adet kamera çekim yapıyor. Bu kameralardan bir tanesi gelin-damat masasını gösterirken diğeri ise davetlileri gösteriyor.

04 Kas 2020 - 13:16 Ankara/ Sincan- Belediyeler

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