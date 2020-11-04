Ankara Çankaya Belediyesi pandemi döneminde kadınları da unutmadı
Çankaya Belediyesi kadınlara desteğini sürdürüyor. Pandemi döneminde evde bez maske ve amigurimi üreten kadınlara gelir desteği sağlayan Çankaya Belediyesi, şimdi de çiftlerin evlilik cüzdanları için keçe çanta üreten kadınlara destek verdi.
Pandemi sürecinden ekonomik olarak da etkilenen kadınlar, Çankaya Belediyesinde evlenecek çiftlere armağan edilmek üzere 2 bin 500 adet keçe çanta üretti.
Toplumun her kesimine el uzatan ve desteğini sürdüren Çankaya Belediyesi, kadınları güçlendirmeye yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Dar gelirli kadınların kazanç sağlamasına yönelik yürütülen proje kapsamında kadınlar keçe çanta üretti. Keçe çantalar, Çankaya Belediyesinde dünya evine giren çiftlere evlilik cüzdanlarını saklamaları için armağan edilecek.
Çankaya Belediyesinin Birleşmiş Kadınlar Kooperatifi (BİKA) ile yaptığı işbirliği ile ortaya çıkan projeye, 11’i BİKA üyesi olmak üzere toplam 46 kadın katıldı. Kendi üyelerinin yanı sıra Çankaya Belediyesinden yönlendirilen dar gelirli 35 kadın birlikte keçe çanta üretti. Çantaların dışı, dayanıklılığı ve şık görünümüyle göz dolduran keçeden, içi ise yine şık görünümlü özel bir kumaştan imal edildi. Çankaya Belediyesinin yeni evlenen çiftlere nikah cüzdanları için armağan edeceği çantalardan 2 bin 500 adet üretildi.
Kadınların evde ürettiği ahşap eşyalardan keçe işlerine, takıdan örgü bebeklere pek çok el emeği ürünün satışını yapmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Kadın Emeği Festivali, Anneler Günü Şenliği ve Mor Şenlik gibi etkinlikleri bu yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremeyen Çankaya Belediyesi, Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ile de işbirliği yapmış kadınların yanında olmuştu. İşbirliği kapsamında 60 kadın yıkanabilir 6 bin bez maske, 84 kadın bin 135 amigurimi oyuncak üreterek ekonomik kazanç sağlamıştı.
04 Kas 2020 - 13:24 Ankara/ Çankaya- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.