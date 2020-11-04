Masterchef'te Sıkı Yönetim İlan Edildi! Devir Tamamen Değişiyor, İfşa Olayları Artık İmkansız! Acun Ilıcalı Öyle Bir Dönem Başlattı ki...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef Türkiye 2020'de sıkı yönetim ilan edildi ve devir neredeyse tamamıyla değişti. Ekranlara gelen yeni bölümde programın birbirinden usta ve başarılı şefleri, yeni sistemi hem izleyenler hem de yarışmacılarla paylaştı ve tek tek anlattı. Masterchef Türkiye'de önceki dönem tamamen kapanıyor ve yeni dönem başlıyor. Bu sayede ifşa olaylarının da önünün kesilmesi bekleniyor.
Masterchef'te ilk 16 kişilik kadronun belirlenmesinin hemen sonrasında ifşa şokları ardı ardına sıralanmaya başladı. Bu kapsamda izleyenler sürekli olarak bu ifşa durumlarıyla ilgili açıklama bekledi. Beklenen açıklama bir türlü gelmek bilmese de, yapılan yeni sistem değişikliği sayesinde artık ifşa durumları sona erecek gibi duruyor.
TV8 ekranlarının en sevilen ve reyting sıralamalarında her zaman ilk sıralarda yer alan programı Masterchef Türkiye 2020'de dengeler değişiyor! Yeni sistem birçok şeyin değişmesini sağlayacak. Peki yeni sistemde neler var? Yarışmacılarla ilgili ne gibi yenilikler geldi? İşte tüm detaylarıyla Masterchef Türkiye 2020'de uygulanacak olan o yeni sistem:
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.