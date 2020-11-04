Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Kas 2020 - 18:32 G: 04 Kas 2020 - 18:49

Masterchef'te Sıkı Yönetim İlan Edildi! Devir Tamamen Değişiyor, İfşa Olayları Artık İmkansız! Acun Ilıcalı Öyle Bir Dönem Başlattı ki...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef Türkiye 2020'de sıkı yönetim ilan edildi ve devir neredeyse tamamıyla değişti. Ekranlara gelen yeni bölümde programın birbirinden usta ve başarılı şefleri, yeni sistemi hem izleyenler hem de yarışmacılarla paylaştı ve tek tek anlattı. Masterchef Türkiye'de önceki dönem tamamen kapanıyor ve yeni dönem başlıyor. Bu sayede ifşa olaylarının da önünün kesilmesi bekleniyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef'te ilk 16 kişilik kadronun belirlenmesinin hemen sonrasında ifşa şokları ardı ardına sıralanmaya başladı. Bu kapsamda izleyenler sürekli olarak bu ifşa durumlarıyla ilgili açıklama bekledi. Beklenen açıklama bir türlü gelmek bilmese de, yapılan yeni sistem değişikliği sayesinde artık ifşa durumları sona erecek gibi duruyor. 

TV8 ekranlarının en sevilen ve reyting sıralamalarında her zaman ilk sıralarda yer alan programı Masterchef Türkiye 2020'de dengeler değişiyor! Yeni sistem birçok şeyin değişmesini sağlayacak. Peki yeni sistemde neler var? Yarışmacılarla ilgili ne gibi yenilikler geldi? İşte tüm detaylarıyla Masterchef Türkiye 2020'de uygulanacak olan o yeni sistem:

04 Kas 2020 - 18:32 Ankara- Teknoloji

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef'te 2. Bir Kahin Şoku! Bilgi Sızdıran Sayısı Çoğaldı mı? İfşa Olaylarıyla İlgili Yeni Gerçek! Yeni Elenecek İsmi Değiştirdi, Herkes Şok Geçirdi! mask
Masterchef'te 2. Bir Kahin Şoku! Bilgi Sızdıran Sayısı Çoğaldı mı? İfşa Olaylarıyla İlgili Yeni Gerçek! Yeni Elenecek İsmi Değiştirdi, Herkes Şok Geçirdi!
MasterChef Tek Parça 3 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! MasterChef Türkiye 92. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 3 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! MasterChef Türkiye 92. Bölüm Full İzle!
Masterchef'te 13. İfşa Şoku Herkesi Şoka Soktu! Elenecek İsmin Yine Belli Olması 2. Dalgayı Kopardı! Tüm Gizem Bitti... mask
Masterchef'te 13. İfşa Şoku Herkesi Şoka Soktu! Elenecek İsmin Yine Belli Olması 2. Dalgayı Kopardı! Tüm Gizem Bitti...
Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 13. İfşa Şoku Yayınlandı… Bu Haftada Kimin Gideceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek… mask
Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 13. İfşa Şoku Yayınlandı… Bu Haftada Kimin Gideceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
MasterChef Tek Parça 2 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 90. Bölümde Kim Elendi? mask
MasterChef Tek Parça 2 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 90. Bölümde Kim Elendi?
Masterchef'in Akıbeti Tamamen Netleşti! İfşalar Sonrası Devam Edip Etmeyeceği Açıklandı! Beklenen Açıklama TV8'den Geldi mask
Masterchef'in Akıbeti Tamamen Netleşti! İfşalar Sonrası Devam Edip Etmeyeceği Açıklandı! Beklenen Açıklama TV8'den Geldi
Masterchef'te İfşa Şoklarının En Büyüğü! O Yarışmacının Babası İfşaladı, Bu Kez Acun Ilıcalı Gerçekten Çıldırabilir! mask
Masterchef'te İfşa Şoklarının En Büyüğü! O Yarışmacının Babası İfşaladı, Bu Kez Acun Ilıcalı Gerçekten Çıldırabilir!
MasterChef Tek Parça 29 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 88. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 29 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 88. Bölüm Full İzle!
"MasterChef Yayın Hayatına Ara Veriyor" Programın Akıbeti Net Bir Şekilde Belli Oldu! Mehmet ve Somer Şef ile Acun... İfşa Şokları Çıldırttı! mask
"MasterChef Yayın Hayatına Ara Veriyor" Programın Akıbeti Net Bir Şekilde Belli Oldu! Mehmet ve Somer Şef ile Acun... İfşa Şokları Çıldırttı!
MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? MasterChef 26 Ekim Mavi Kırmızı Takım Kaptanları Belli Oldu! mask
MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? MasterChef 26 Ekim Mavi Kırmızı Takım Kaptanları Belli Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hamilelik Belirtileri Nelerdir? İlk Belirti Nedir, Süreç Nasıl İşler? Tüm Detaylarıyla Hamilelik... mask
Hamilelik Belirtileri Nelerdir? İlk Belirti Nedir, Süreç Nasıl İşler? Tüm Detaylarıyla Hamilelik...
Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın… mask
Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın…
ABD En Büyük Eyaletler Hangileri? ABD Eyalet Sayısı Kaç? - ABD Eyaletleriyle İlgili Her Şey! mask
ABD En Büyük Eyaletler Hangileri? ABD Eyalet Sayısı Kaç? - ABD Eyaletleriyle İlgili Her Şey!
Serenay Sarıkaya'dan Sonra O İsimle Adı Duyulmaya Başlandı! Saadet Özsırkıntı kimdir? Kaç yaşında? mask
Serenay Sarıkaya'dan Sonra O İsimle Adı Duyulmaya Başlandı! Saadet Özsırkıntı kimdir? Kaç yaşında?
Yasak Elma'da Tarihin En Büyük Depremi Yaşandı! Bu Ayrılık Dizinin Sonunu Getirebilir! mask
Yasak Elma'da Tarihin En Büyük Depremi Yaşandı! Bu Ayrılık Dizinin Sonunu Getirebilir!
ABD'nin Yeni Başkanı Kim? Trump Değişti mi? - ABD Seçim Sonuçları 2020 mask
ABD'nin Yeni Başkanı Kim? Trump Değişti mi? - ABD Seçim Sonuçları 2020

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL