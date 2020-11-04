Masterchef'te Sıkı Yönetim İlan Edildi! Devir Tamamen Değişiyor, İfşa Olayları Artık İmkansız! Acun Ilıcalı Öyle Bir Dönem Başlattı ki...

Masterchef'te ilk 16 kişilik kadronun belirlenmesinin hemen sonrasında ifşa şokları ardı ardına sıralanmaya başladı. Bu kapsamda izleyenler sürekli olarak bu ifşa durumlarıyla ilgili açıklama bekledi. Beklenen açıklama bir türlü gelmek bilmese de, yapılan yeni sistem değişikliği sayesinde artık ifşa durumları sona erecek gibi duruyor.

TV8 ekranlarının en sevilen ve reyting sıralamalarında her zaman ilk sıralarda yer alan programı Masterchef Türkiye 2020'de dengeler değişiyor! Yeni sistem birçok şeyin değişmesini sağlayacak. Peki yeni sistemde neler var? Yarışmacılarla ilgili ne gibi yenilikler geldi? İşte tüm detaylarıyla Masterchef Türkiye 2020'de uygulanacak olan o yeni sistem: