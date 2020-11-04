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- 04 Kas 2020 - 23:13 G: 04 Kas 2020 - 23:15

ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı

Bu sonuçla Demokrat aday Joe Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Wisconsin eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

04 Kas 2020 - 23:13 AA Ankara- Dünya

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ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı mask
ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı
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