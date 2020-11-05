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- 05 Kas 2020 - 00:32 G: 05 Kas 2020 - 00:41

Ankara'da koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, evlere paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser ve spor salonları saat 22.00'den itibaren kapandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, evlere paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser ve spor salonları saat 22.00'den itibaren kapandı.

05 Kas 2020 - 00:32 AA Ankara- Belediyeler

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