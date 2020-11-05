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05 Kas 2020 - 00:32

Ankara'da koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, evlere paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser ve spor salonları saat 22.00'den itibaren kapandı.