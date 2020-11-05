Ankara'da koronavirüs tedbirleri
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, yeme içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser ve spor salonları saat 22.00'den itibaren kapandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, yeme içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser ve spor salonları saat 22.00'den itibaren kapandı.
05 Kas 2020 - 00:32 AA Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.