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- 05 Kas 2020 - 12:14 G: 05 Kas 2020 - 12:15

AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan Vefa Yemeği

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı, ilçe teşkilatında geçmişte görev almış ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve teşkilatın her kademesinde görev alan parti mensupları için vefa yemeği programı düzenledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı, ilçe teşkilatında geçmişte görev almış ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve teşkilatın her kademesinde görev alan parti mensupları için vefa yemeği programı düzenledi. Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, önceki dönem Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Partimizin kuruluşundan itibaren görev yapmış değerli büyüklerimizin bizlere bıraktığı emanete layık olmaya çalışıyoruz. Partimizin kuruluşunda görev yaparak bu davanın temellerini atan ve partimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan büyüklerimizin yaşadıkları zorlukları, yoklukları çok iyi biliyoruz. O ilk günkü ruhu ve ilk günkü aşkı yaşatabilmek ve bize bırakılan emaneti daha iyi yerlere getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Hedefimiz millete hizmet

31 Mart 2019 seçimlerinde Mamak’ta aldıkları hizmet bayrağını daha yukarı çıkarmak için 20 aydır gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, “Bizim hedeflerimiz var. Ülkemize, halkımıza hizmet etmek en büyük hedefimiz. Bizim, milletimize, memleketimize hizmet etme; milletin ve memleketin iki yakasını bir araya getirme derdimiz vardı. Zor bir seçim döneminden geçtik. Bizim yanımızda ise Mamaklı hemşerilerimiz, teşkilatımız, meclis üyesi adaylarımız ile gönüllülerimizin duası, dostluğu, arkadaşlığı ve kardeşliği vardı. Biz çok büyük bir aileyiz. Partimizin kuruluşunda temelinde görev almış büyüklerimiz var burada. Partinin başarısından en fazla gurur duyması gerekenler de onlardır. AK Parti bir dava partisidir. Bu dava içerisinde tüm görevler yataydır. Birinin diğerinden üstünlüğü yoktur. Partimizde bir sandık görevlisi ile bir belediye başkanı arasında hiçbir fark yoktur. Bizler aynı davanın neferleriyiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Önceki dönem AK Parti Mamak İlçe Başkanlarının da söz aldığı toplantıda, partinin kendilerine vereceği her göreve hazır olduklarını, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edileceğinin mesajı verildi. Eski ve yeni yöneticiler daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

05 Kas 2020 - 12:14 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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