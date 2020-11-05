Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfektan dağıtımının ikincisini Batıkent metro istasyonunda gerçekleştirilen Yenimahalle Belediyesi ekipleri hafta boyunca; OSTİM Metro, Hastane Metro, İvedik Metro ve Yenimahalle Teleferik İstasyonu gibi birçok noktada ilçe sakinleri için 25 bin maske ve 10 bin şişe dezenfektan dağıtımı yapacak.

Yenimahalle Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın temas yoğunluğunun ve virüs yayılma tehlikesinin yüksek olduğu noktalarda halk sağlığını koruyarak, virüsle etkin mücadeleyi amaçlıyor.

Yaşar “Virüsle mücadele devam ediyor”

Corona Virüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başladığı Mart Ayı’ndan bu yana virüsle mücadele ettiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak Mart Ayı’ndan bu yana ilçemizde gerek dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları, gerekse vatandaşın kişisel temizliğinde kullanması ve virüsten korunması amacıyla maske ve dezenfektan üretimi gibi sayısız hizmetin altına imza attık. Vatandaşımız bu beladan tez zamanda kurtulsun istiyoruz. Karşıyaka Kapalı Pazaryeri Nefes Engelliler Sosyal Tesisi içerisinde kurduğumuz üretim atölyesinde maske, dezenfektan ve kolonya üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yaşar, “ Pandemi süreci vatandaşa ek maliyet getiriyor”

Maske ve dezenfektan ücretlerinin çalışmak zorunda olan ve gün içinde dışarı çıkmak durumunda kalan dar gelirli vatandaşa ek maliyet getirdiğini ifade eden Yaşar, “Vatandaşımız zaten ekonomik olarak bir dar boğazın içerisinde yaşıyor. Her zaman vatandaşının yanında olmayı görev edinmiş bir belediye olarak taksi, dolmuş, otobüs durakları, karakol amirlikleri, muhtarlıklar, pazar yerleri ve metro istasyonları gibi birçok noktada bu güne kadar kendi üretimimiz olan 875 bin adet maske, 14 ton dezenfektan ve 6 ton kolonya dağıtımını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz halk sağlığı için çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek. Bu süreçte Yenimahalle sakinlerinin gerekli sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına uyarak, kişisel temizliğine dikkat edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.