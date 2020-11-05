Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Bülent Ecevit'i kabri başında andı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski başbakan Türk siyasetinin Karaoğlan'ı Bülent Ecevit’i vefatının 14'üncü yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Siyasiler ve sevenlerinin katıldığı törende saygı duruşunun ardından Ecevit'in kabrine karanfil bırakan Fethi Yaşar, Ecevit’in devlet adamlığının asla unutulmayacağını belirtti.

İlkeleri benliğimizden çıkmayacaktır

Yaşar, “Merhum Başbakanımız, büyük devlet adamı Bülent Ecevit'i ölüm yıldönümünde kabri başında andık. Bülent Ecevit siyasi nezaketin simgesi haline gelmiş, halkla unutulmaz ve yıkılamaz bir yakınlık kurmuş nadir siyasetçilerdendi. Türk siyasi tarihine ismini altın harflerle yazdırmış her kesimin hayranlığını ve takdirini kazanmıştır. Onun hedeflediği demokrasi ve hakça düzen hedefine erişemesek de sosyal demokratlar olarak onun söylemi olan ‘Bir düzen ki herkes kendi yaşamında mutlu geleceğinden umutlu olsun. Bir düzen ki ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen’ sözleri kulaklarımızdan ve benliğimizden çıkmayacaktır. Kendisini saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun” diye konuştu.