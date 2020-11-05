Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Kas 2020 - 12:20 G: 05 Kas 2020 - 12:21

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Bülent Ecevit'i kabri başında andı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski başbakan Türk siyasetinin Karaoğlan'ı Bülent Ecevit’i vefatının 14'üncü yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski başbakan Türk siyasetinin Karaoğlan'ı Bülent Ecevit’i vefatının 14'üncü yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Siyasiler ve sevenlerinin katıldığı törende saygı duruşunun ardından Ecevit'in kabrine karanfil bırakan Fethi Yaşar, Ecevit’in devlet adamlığının asla unutulmayacağını belirtti.

İlkeleri benliğimizden çıkmayacaktır

Yaşar, “Merhum Başbakanımız, büyük devlet adamı Bülent Ecevit'i ölüm yıldönümünde kabri başında andık. Bülent Ecevit siyasi nezaketin simgesi haline gelmiş, halkla unutulmaz ve yıkılamaz bir yakınlık kurmuş nadir siyasetçilerdendi. Türk siyasi tarihine ismini altın harflerle yazdırmış her kesimin hayranlığını ve takdirini kazanmıştır. Onun hedeflediği demokrasi ve hakça düzen hedefine erişemesek de sosyal demokratlar olarak onun söylemi olan ‘Bir düzen ki herkes kendi yaşamında mutlu geleceğinden umutlu olsun. Bir düzen ki ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen’ sözleri kulaklarımızdan ve benliğimizden çıkmayacaktır. Kendisini saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

05 Kas 2020 - 12:20 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

# YENİMAHALLE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele mask
Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele
Ankara Yenimahalle’den İzmir’e yardım eli mask
Ankara Yenimahalle’den İzmir’e yardım eli
Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı mask
Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı
Altın Kanatlı Melekler Kastamonu’dan galip döndü mask
Altın Kanatlı Melekler Kastamonu’dan galip döndü
Ankara Yenimahalle okullarından 12 ton elektronik atık toplandı mask
Ankara Yenimahalle okullarından 12 ton elektronik atık toplandı
Ankara Yenimahalle’de unutulmaz 97’inci Yıl mask
Ankara Yenimahalle’de unutulmaz 97’inci Yıl
Ankara Yenimahalle Belediyesi minikler için seferber oldu mask
Ankara Yenimahalle Belediyesi minikler için seferber oldu
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Hafız İsmail Coşar, Yenimahalle’de yaşayacak mask
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Hafız İsmail Coşar, Yenimahalle’de yaşayacak
Ankara Yenimahalle’ye 39’uncu Aile Sağlığı Merkezi mask
Ankara Yenimahalle’ye 39’uncu Aile Sağlığı Merkezi
Ankara Çankaya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı mask
Ankara Çankaya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele mask
Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele
AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan Vefa Yemeği mask
AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan Vefa Yemeği
Başkan Altınok: ''Köylerimize havaalanı gibi yollar yaptık'' mask
Başkan Altınok: ''Köylerimize havaalanı gibi yollar yaptık''
Ankara Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi mask
Ankara Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi
Ankara Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı mask
Ankara Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Ankara Çankaya’da yatırımlar yükseliyor  mask
Ankara Çankaya’da yatırımlar yükseliyor 
Ankara Sincan’dan İzmir’e Yardım Eli mask
Ankara Sincan’dan İzmir’e Yardım Eli
Ankara’nın ilçeleri Altınköy’de... mask
Ankara’nın ilçeleri Altınköy’de...
Ankara Gündem Haberler mask
Ankara Gündem Haberler
Ankara Çankaya Belediyesi pandemi döneminde kadınları da unutmadı mask
Ankara Çankaya Belediyesi pandemi döneminde kadınları da unutmadı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele mask
Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele
AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan Vefa Yemeği mask
AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan Vefa Yemeği
Ankara'da 'Sadakatsiz' Dehşeti! Diziye Kızdı, Ortalığı Birbirine Kattı! mask
Ankara'da 'Sadakatsiz' Dehşeti! Diziye Kızdı, Ortalığı Birbirine Kattı!
Ankara'da 500’den Fazla Üyeye Ücretsiz Covid Testi mask
Ankara'da 500’den Fazla Üyeye Ücretsiz Covid Testi
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Kasım 2020
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 5 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 5 Kasım 2020

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL