Sol Yanım Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Dizi Oyuncuları Kimlerdir?
Star TV’de ekranlara gelecek olan Sol Yanım dizisi merak uyandırıyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı yeni dizi Sol Yanım’ın oyuncu kadrosu ise oldukça merak ediliyor.
Sol Yanım Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Dizi Oyuncuları Kimlerdir? Dizinin anlatacağı hikayenin merkezinde; sakin ve ortalama bir mahallede yaşayan, genç yaşta hayatın zorluklarıyla karşılaşmış Serra ve Serra’nın baktığı annesi, bir yandan da Kutlusay Malikanesi’nde zengin ve lüks bir hayat süren Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim olacak.
Dizi; başarılı bir öğrenci olan Serra’nın bursla okuduğu, Selim’in ise tamamen zorunluluktan okumaya çalıştığı Kutlusay Ailesi’ne ait Kuzey Üniversitesi’nde, üniversite yaşamını da ele alarak gençlere de eğlenceli hikayeler sunacak. Genç oyuncularla usta isimlerin bir araya geldiği dizide, genç oyuncuların çarpıcı tarzlarının, genç izleyiciler arasında yeni bir akım başlatılacağı konuşuluyor.
Dizinin müziklerini Alp Yenier üstlenmiş durumda. Görüntü yönetmeni Tahir Canlı, sanat yönetmeni Tolga Coşkuntuna, uygulayıcı yapımcı İlkim Dağlı ve genel koordinatör ise Berk Akman olurken, dizinin oyuncu kadrosu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
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05 Kas 2020 - 12:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.