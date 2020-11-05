Eski Masterchef Yarışmacısından Bomba İfşa ve Barbaros'a Şok Sözler! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye'nin beğenerek izlediği yarışma programı Masterchef Türkiye bomba gibi geçen sezonun sonuna doğru yaklaşıyor. Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve birbirinden sansasyonel ve başarılı yarışmacıların yer aldığı Masterchef hakkında her gün yeni haberler ve iddialar ortaya çıkıyor.

Elenecek isimlerin önceden ifşa olması, kavgalar, tartışmalar, kahkahalar derken yarışma hakkında her gün binlerce haber yapılıyor. İlk olarak 2018 yılında yayınlanmaya başlayan başarılı yapımın ilk yarışmacılarından biri olan ve 'Şırdancı Mehmet' lakabı ile tanınan Mehmet Sur, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.



Ata Benli adlı Youtuber'ın çekimine katılan Mehmet Sur, yarışma hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Masterchef Türkiye 2020 yarışmacıları hakkında da yorumlar yapan Mehmet, yarışmacılardan Barbaros'u yerden yere vurdu.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>