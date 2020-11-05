Reynmen'e Hayatının En Büyük Şoku Yaşatıldı! Öyle Bir Dava Açıldı Ki... 6 Aralık 1995 İstanbul doğumlu aslen Sivaslı, “Reynmen” ismi ile bilinen Yusuf Aktaş’ı, insanlar Youtube’ta ve Scorp’ta yaptığı yayınlarla tanımaya başlamıştı. Bu platformlarda fenomen haline gelen Reynmen daha sonra müziğe de el attı. Şarkıcı olarak kariyerine devam eden Reynmen, açık öğretim üzerinden liseyi bitirdikten sonra, İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı okudu.

Bir dönem “ezan tartışması” ile gündem olan Reynmen, şimdilerde dava şoku yaşıyor! 2019 yılının Ramazan ayında çektiği bir videoda, iftarı bekleyen insanlara ezan okuyup, buna inanan insanlara gülmesi, tepki toplamıştı.



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