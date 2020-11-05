Bomba İddia! Necati Şaşmaz Kendi Senaryosunu mu Yazıyor?
Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Necati Şaşmaz'ın sessizliğinin arkasındaki sır perdesi aralanıyor mu? Sevilen oyuncunun herkesi ters köşe yapacağı ve kendi yazdığı bir senaryo üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Bomba İddia! Necati Şaşmaz Kendi Senaryosunu mu Yazıyor? Hakkında ortaya atılan iddialara karşılık sessiz kalmayı tercih eden ve hiç bir açıklama yapma gereği duymayan Necati Şaşmaz hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia Kurtlar Vadisi ve Necati Şaşmaz hayranlarını heyecanlandırdı.
Türkiye'de izlenme rekorları kırarak adını tüm dünyaya duyuran ve ardından sinema filmleri de çekilen Kurtlar Vadisi ile ilgili yeniden başlayacak mı soruları gündemi meşgul ederken farklı farklı iddialarda gündeme geldi.
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Necati Şaşmaz'ın ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye geçeceği iddia edildi ve bu iddiaya yönelik bir çok haber yapıldı.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
05 Kas 2020 - 15:45 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.