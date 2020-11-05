Bomba İddia! Necati Şaşmaz Kendi Senaryosunu mu Yazıyor? Hakkında ortaya atılan iddialara karşılık sessiz kalmayı tercih eden ve hiç bir açıklama yapma gereği duymayan Necati Şaşmaz hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia Kurtlar Vadisi ve Necati Şaşmaz hayranlarını heyecanlandırdı.

Türkiye'de izlenme rekorları kırarak adını tüm dünyaya duyuran ve ardından sinema filmleri de çekilen Kurtlar Vadisi ile ilgili yeniden başlayacak mı soruları gündemi meşgul ederken farklı farklı iddialarda gündeme geldi.



Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Necati Şaşmaz'ın ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye geçeceği iddia edildi ve bu iddiaya yönelik bir çok haber yapıldı.



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