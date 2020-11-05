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- 05 Kas 2020 - 16:28 G: 05 Kas 2020 - 16:46

Acun Survivor'dan Vaz mı Geçiyor?

Tv8'in en çok izlenen programı Survivor hakkında ortaya atılan bu bomba iddia herkesi şok etti. İddialara göre Acun kanalda büyük bir değişime gidecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun Survivor'dan Vaz mı Geçiyor? Türkiye'nin en başarılı televizyoncusu Acun Ilıcalı ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Gündemi derinden sarsan ve bomba etkisi yaratan bu iddiaya göre Acun Ilıcalı çok radikal kararlar alma aşamasına geldi.

Tv8 kanalını satın aldıktan sonra yapmış olduğu programlar ile şaha kaldıran ve reyting yarışlarında her günü birincilikle kapatmasını sağlayan ünlü televizyoncu, bir süre sadece yarışma programları ile kanalın yayın hayatını sürdürmüştü.

Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman dizi projelerine de yer veren Ilıcalı, bu projelerin başarısız olması sebebi ile yeniden yarışmalara yönelmişti. Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye, Survivor, Masterchef gibi reyting rekorları kıran yarışmalara ağırlık veren Acun Ilıcalı, bu programların elde ettiği başarılardan da gayet memnundu.

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05 Kas 2020 - 16:28 - Dizi Haberleri

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