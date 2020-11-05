Acun Survivor'dan Vaz mı Geçiyor?
Tv8'in en çok izlenen programı Survivor hakkında ortaya atılan bu bomba iddia herkesi şok etti. İddialara göre Acun kanalda büyük bir değişime gidecek.
Acun Survivor'dan Vaz mı Geçiyor? Türkiye'nin en başarılı televizyoncusu Acun Ilıcalı ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Gündemi derinden sarsan ve bomba etkisi yaratan bu iddiaya göre Acun Ilıcalı çok radikal kararlar alma aşamasına geldi.
Tv8 kanalını satın aldıktan sonra yapmış olduğu programlar ile şaha kaldıran ve reyting yarışlarında her günü birincilikle kapatmasını sağlayan ünlü televizyoncu, bir süre sadece yarışma programları ile kanalın yayın hayatını sürdürmüştü.
Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman dizi projelerine de yer veren Ilıcalı, bu projelerin başarısız olması sebebi ile yeniden yarışmalara yönelmişti. Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye, Survivor, Masterchef gibi reyting rekorları kıran yarışmalara ağırlık veren Acun Ilıcalı, bu programların elde ettiği başarılardan da gayet memnundu.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
05 Kas 2020 - 16:28 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.