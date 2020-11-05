Antikor Testi Nedir, Nasıl Yapılır? Antikor Testi Kimlere Yapılıyor?
Covid-19 salgını ile birlikte adını sıkça duyduğumuz antikor testinin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve kimlere yapıldığı merak ediliyor.
Antikor Testi Nedir, Nasıl Yapılır? Antikor Testi Kimlere Yapılıyor? Bağışıklık sisteminde bulunan ve vücuttaki yabancı maddelere karşı savaşan Y şekilli proteinlere “antikor” veya tıbbi ismi ile “immünoglobulin” adı verilir. Adı geçen yabancı maddeler, antijen olarak bilinir ve herhangi bir bakteri, virüs ya da bir kimyasal içerik olabilir. Bu tür antijenler için vücutta üretilen antikorlar benzersizdir ve antijen üzerindeki yapıyı tanıma görevini üstlenir. Böylelikle antikorlar, vücuttaki yabancı maddelerin atılması için onlara yapışır ve bağışıklık sistemi için kompleks yapılar meydana getirirler.
Antikor Testi Nedir?
Özellikle Covid-19 salgını ile beraber insanların en çok yanıt aradığı sorulardan biri de “Antikor testi nedir?” oldu. Antikor testi, “Seroloji testi” adı verilen ve kişiden alınan kan örneğinde, belirli bir antikorun varlığına rastlanması veya rastlandı ise miktarının belirlenmesi işlemidir. Bazı antikor testleri, belli bir antikor çeşidine odaklanarak yapılır.
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05 Kas 2020 - 16:38 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.