Antikor Testi Nedir, Nasıl Yapılır? Antikor Testi Kimlere Yapılıyor? Bağışıklık sisteminde bulunan ve vücuttaki yabancı maddelere karşı savaşan Y şekilli proteinlere “antikor” veya tıbbi ismi ile “immünoglobulin” adı verilir. Adı geçen yabancı maddeler, antijen olarak bilinir ve herhangi bir bakteri, virüs ya da bir kimyasal içerik olabilir. Bu tür antijenler için vücutta üretilen antikorlar benzersizdir ve antijen üzerindeki yapıyı tanıma görevini üstlenir. Böylelikle antikorlar, vücuttaki yabancı maddelerin atılması için onlara yapışır ve bağışıklık sistemi için kompleks yapılar meydana getirirler.

Antikor Testi Nedir?



Özellikle Covid-19 salgını ile beraber insanların en çok yanıt aradığı sorulardan biri de “Antikor testi nedir?” oldu. Antikor testi, “Seroloji testi” adı verilen ve kişiden alınan kan örneğinde, belirli bir antikorun varlığına rastlanması veya rastlandı ise miktarının belirlenmesi işlemidir. Bazı antikor testleri, belli bir antikor çeşidine odaklanarak yapılır.



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