Ve İşte Yıllardır Beklenen Haber! Burhan Altıntop Film Oluyor! Bir zamanların en çok izlenen dizisi olan Avrupa Yakası adlı dizi ile hayatımıza giren ve tüm Türkiye'nin hayranlık ve kahkahalar ile izlediği Burhan Altıntop için yıllardır süren bir özlem vardı. Dizinin yayın hayatının sonlanması ile birlikte Burhan Altıntop sahnelerinin olduğu videolar izlenme rekorları kırmıştı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Türk halkının Burhan Altıntop'a olan sevgisi hiç bir zaman eksilmedi. Her fırsat bulduğunda internette Burhan Altıntop'un en komik sahnelerini izleyenlerin en büyük hayali ise bu karakterin filminin çekilmesiydi.



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