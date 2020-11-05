Kolpaçino 4'te Öyle Bir İsim Olacak ki Yer Yerinden Oynayacak!
Kolpaçino 4'te Öyle Bir İsim Olacak ki Yer Yerinden Oynayacak! Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden biri olan Şafak Sezer'in efsane sinema filmi Kolpaçino'nun yeni serisi olan Kolpaçino Dört Dörtlük için ortaya atılan bu iddia herkesi heyecanlandırdı.
Kolpaçino 4'te Öyle Bir İsim Olacak ki Yer Yerinden Oynayacak! Yıllar önce ilk filmi ile gişedeki yerini alan ve izlenme rekorları kıran Kolpaçino arka arkaya çekilen serileri ile de aynı gişe başarısını elde etti. Şafak Sezer'in oyunculuğunun zirveye çıktığı Kolpaçino filmi tüm replikleri ile gençlerin hafızasına kazındı.
Hemen hemen her gencin ezbere bildiği Kolpaçino replikleri, zaman zaman araba arkası yazılarında bile kullanıldı. Dillerden düşmeyen replikleri, akıllardan çıkmayan sahneleri ile Türk sinemasının efsaneleri arasına girmeyi başaran Kolpaçino, ünlü komedyen Şafak Sezer için adeta ustalık eseri oldu.
Özellikle gençlerin beğenerek izlediği ve yeni serisini merakla bekledikleri Kolpaçino'dan olay yaratacak haberler gelmeye devam ediyor. Şafak Sezer'in aslında çoktan bitirmeyi planladığı film koronavirüs engeline takılmıştı.
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05 Kas 2020 - 19:40 - Sinema & Fragman
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.