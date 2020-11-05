Kolpaçino 4'te Öyle Bir İsim Olacak ki Yer Yerinden Oynayacak! Yıllar önce ilk filmi ile gişedeki yerini alan ve izlenme rekorları kıran Kolpaçino arka arkaya çekilen serileri ile de aynı gişe başarısını elde etti. Şafak Sezer'in oyunculuğunun zirveye çıktığı Kolpaçino filmi tüm replikleri ile gençlerin hafızasına kazındı.

Hemen hemen her gencin ezbere bildiği Kolpaçino replikleri, zaman zaman araba arkası yazılarında bile kullanıldı. Dillerden düşmeyen replikleri, akıllardan çıkmayan sahneleri ile Türk sinemasının efsaneleri arasına girmeyi başaran Kolpaçino, ünlü komedyen Şafak Sezer için adeta ustalık eseri oldu.



Özellikle gençlerin beğenerek izlediği ve yeni serisini merakla bekledikleri Kolpaçino'dan olay yaratacak haberler gelmeye devam ediyor. Şafak Sezer'in aslında çoktan bitirmeyi planladığı film koronavirüs engeline takılmıştı.



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