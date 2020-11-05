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- 05 Kas 2020 - 19:52 G: 05 Kas 2020 - 20:16

Yok Artık! Çocuklar Duymasın Bir Kez Daha mı Başlıyor? Selami Dönecek mi?

Yıllar önce yayın hayatına başlayan ve defalarca kez final yapıp tekrar tekrar geri başlayan Çocuklar Duymasın yeniden başlıyor iddiaları gündemde deprem etkisi yarattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yok Artık! Çocuklar Duymasın Bir Kez Daha mı Başlıyor? Selami Dönecek mi? Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın oynadığı Çocuklar Duymasın defalarca kez bitirilip geri başlamıştı. Yıllar önce hayatımıza giren ve yapımcı ve senarist Birol Güven ile tanıştığımız Çocuklar Duymasın yıllarca seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Birbirinden başarılı bir çok oyuncunun yanı sıra deneyimsiz oyuncularında oldukça fazla yer aldığı Çocuklar Duymasın günlük yaşantımızı ve ev hallerimizi yansıttığı için çok sevildi ve beğenildi.

Başladığı her zaman reyting rekorları kırdı, seyriciyi ekrana kilitledi. Zaman zaman ise işler istenildiği gibi gitmedi ve dizi final yapmak zorunda kaldı. Kemik kadrosunun genel olarak bozulmaması dizinin en çok dikkat çeken özelliğiydi.

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05 Kas 2020 - 19:52 - Dizi Haberleri

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