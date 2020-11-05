A101'de Çalışmak İçin Muhteşem İş Fırsatı! A101 İş Başvurusu Nasıl Yapılır 2021?

2021 A101 İş Başvurusu Nasıl Yapılır? A101 iş başvurusu insan kaynakları departmanına iletilen bilgiler ile yapılabilir. Kişilerin başvuru yapmaları için A101 resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmaları yeterli olmaktadır. Başvuru formunda paylaşılan bilgilerin doğru olması çok önemlidir. Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden bir tanesi olan A101’de hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı olarak farklı kadrolarda çalışabilirsiniz.

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Üstelik başvuru yapmak için herhangi bir yere gitmenize de gerek yok. Bulunduğunuz yerden, tamamen online sistem üzerinden bilgilerinizi paylaşarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. A101 mağazalarının Türkiye çapında çok sayıda şubeleri bulunmaktadır. İşe başlamak isteyen kişiler kendilerine yakın bir yerde market bularak çalışmaya başlayabilirler. A101 çok sayıda kadro açıklayarak bu kadrolara yeni elemanların istihdam edileceğini resmi web adresi üzerinden duyurmuştur.

2021 A101 İş Başvurusu Hangi Kadrolar için Yapılabilir?

A101 iş başvurusu yapılabilecek olan kadrolar şu şekilde sıralanabilir:

· Satış danışmanı,

· Depo ambar görevlisi,

· Beden işçisi,

· Reyon görevlisi,

· Bölge taze gıda personeli,

· Meyve ve sebze personeli,

· Kozmetik personeli,

· Satış elemanı,

· Kasiyer,

· Kasa reyon personeli olarak A101’de kariyer yapabilirsiniz.

Personel alımı için başvuracağınız kadroların kişisel özelliklerinize uygun olmasında fayda vardır. Örneğin hareket etmeyi seven ve yerinde duramayan biriyseniz beden işçisi olarak çalışabilirsiniz. Daha durgun olmayı seviyorsanız da kasiyerlik tam size göre olabilir.

2021 A101 İş Başvurusu Yapmak için Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar Nelerdir?

A101 iş başvurusu için şartlar yerine getirilmediği sürece adayların yaptıkları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişilerin mutlaka sağlamaları gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

· Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek kişiler başvuru yapmalıdır.

· Kişi T.C. vatandaşı olmalıdır.

· Erkek adayların askerlik ile ilişiği kalmamalıdır.

· Adaylar esnek çalışma saatlerine uyum sağlamalıdır.

· Kişi hijyen ve temizlik kurallarına uymalıdır.

· Adayın daha önceden perakende satış sektöründe çalışması tercih sebebi olacaktır.

· Aday en az ilk okul mezunu olmalıdır.

· Kişiler takım çalışamasına uyum sağlamalıdır.

· Adayın kariyer hedefi olmalıdır.

· Aday dikkatli, dinamik ve sorumluluk sahibi çalışma göstermelidir.

· Müşterilerin sorunlarına pratik çözümler geliştirmelidir.

· Müşterilere kaliteli ve güler yüzlü hizmet verilmelidir.

Bu şartları taşıdığını düşünen kişiler A101 iş başvurusu yapabilirler.

2021 A101 İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

A101 iş başvurusu yapmak isteyen kişilerin A101 resmi internet sitesini ziyaret ettikten sonra kariyer sekmesine tıklaması yeterli olmaktadır. Kariyer kısmında kişiler iş başvuru formunu bulabilirler. İş başvuru formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra gönder butonuna basılmalıdır. Başvurular bu şekilde tamamlanmaktadır. Dileyen kişiler başvurularını bizzat A101 mağazalarından CV’leri ile birlikte de yapabilirler.

2021 A101 İş Başvurusu Yapmak için Formda Hangi Bilgiler Verilmelidir?

A101 iş başvurusu için form bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. Form başvuru yapmak isteyen kişiden şu bilgileri istemektedir:

· Güvenlik kodu,

· Açıklama,

· E posta adresi,

· Cep tel no,

· Adres,

· Çalışmak istenilen mahalle,

· Çalışmak istenilen ilçe,

· Çalışmak istenilen il,

· Başvurulan bölüm,

· Ehliyet bilgisi,

· Askerlik bilgisi,

· Eğitim durumu,

· Cinsiyet,

· Doğum tarihi,

· Ad ve soyad bilgileri girildikten sonra başvuru tamamlanmış olur.

Başvurunuzu gönder butonuna basarak kuruma iletmeden önce en az 2 kere bilgi kontrolünü sağladığınızdan emin olmanızda fayda var. A101 işe alım ile ilgilenen kişiler, başvuru yapan adaylar ile en kısa sürede iletişime geçeceklerdir. Cevap olumlu olursa hemen A101 kadrosunda çalışmaya başlayabilirsiniz.