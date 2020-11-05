SGK Gelir Testi Nereden ve Nasıl Sorgulanır? SGK Gelir Testi Sorgulama 2021

SGK Gelir Testi Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? SGK gelir testi sorgulamak isteyen vatandaşların, e devlet ana sayfasına giriş yapması gerekiyor. E devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik no ve şifre bilgileri gerekiyor. Daha önceden şifre oluşturmadıysanız ilk şifrenizi almak için size en yakın PTT birimini kimlik belgeniz ile ziyaret edin.

2 TL karşılığında yeni şifrenizi alacaksınız. Aldığınız şifreyi kimse ile paylaşmayın. Eğer şifre daha önce aldıysanız ancak unuttuysanız, şifrenizi yenilemek için giriş ekranında yer alan şifremi unuttum sekmesine tıklayabilirsiniz.

SGK gelir testi sorgulaması için SGK birimlerine gitmeniz gerekmiyor. Bulunduğunuz yerden yalnızca internet bağlantısını kullanarak sorgulama işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Hem de sorgulama işlemi için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

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SGK Gelir Testi Sorgulaması için Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

SGK gelir testi sorgulaması için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

· Başvuru yapacak olan kişinin son 6 içinde çekilmiş olduğu vesikalık fotoğrafı,

· Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi,

· İlçe kaymakamlık binasına yapılan müracaat sırasında verilen belgelerin doldurulmuş ve muhtara onaylatılmış hali gereklidir.

Bu belgelerin kaymakamlık binasına verilmesi halinde kişiler SGK gelir testi sorgulama sürecini başlatmış olur.

SGK Gelir Testi Sorgulaması için Ne Kadar Süre Gerekir?

SGK gelir testi sorgulaması için gerekli süre belgelerin ilgili kuruma teslim edilmesi ile birlikte başlar. Bu süre 15 gün içinde tamamlanmaktadır. Bazı bölgelerde işlemlerin çok yoğun olmasından dolayı işlem sonuçlanma süresi uzayabilir.

Gelir testinin sorgulanma sürecini öğrenmek isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmesi ve sonuçlarını öğrenmesi gerekecektir.

Kimlerin GSS Primi Ödemesine Gerek Yoktur?

GSS prim ödemesi gerekmeyen kişiler muhtaç olan vatandaşlardır. Zaten gelir testinin yapılma amacı muhtaç olan vatandaşların belirlenmesidir. Gelir testi sonucuna göre kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’i oranında olursa (ya da daha az) bu durumda bu kişiler muhtaç sayılacaktır.

Söz konusu kişiler kategori dışı bırakılmaktadır. GSS’den ücretsiz faydalanmak isteyen kişiler gelir testi yaptırmaları ve muhtaç olduklarını kanıtlaması gerekmektedir. Prim hesaplamasında aynı çatı altında yaşayan kişilerin aylık gelirlerinin toplamı, aynı çatı altında yaşayan kişilerin sayısına bölünmektedir. Prim borcu hesaplaması yapıldıktan sonra sigorta kaydı gerçekleşir ve sistemden faydalanmak mümkün olur.

SGK Gelir Testi Nasıl Yapılır?

SGK gelir testi yapılması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleşmektedir. Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin ikametgahlarının bulunduğu kaymakamlığa gitmeleri ve gelir testi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bunun için kurum tarafından verilen başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Formu dolduran kişiler formda yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiş olurlar.

Gelir durumuna göre form değerlendirmesi yapılır. SGK kurumu form sahibi kişinin ne kadar prim vereceğini belirlemiş olur. Belirlenen prim miktarı kaymakamlığa değil Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecektir.

Gelir Testi Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?

Gelir testi başvurusunda istenilen belgeler kaymakamlıklara sunulmaktadır. Kişilerin aşağıdaki belgeleri eksiksiz tamamlaması şarttır:

· 2 adet vesikalık fotoğraf,

· Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi,

· Kimlik fotokopisi belgeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına da götürülebilir.

Gelir testi talep ederek testten çıkacak olan sonuca göre prim miktarınızı belirleyebilirsiniz. SGK gelir belgesi sonuçlarını tamamen online sistem üzerinden, e devlet platformunda takip edebilirsiniz. GSS uygulaması ile birlikte kişilerin primleri devlet tarafından ödenebilir ve sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir.