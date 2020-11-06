Alev Alev Dizisi Uyarlama mı? Alev Alev Dizisi Hangi Diziden Uyarlama? İlk bölümü ile yayın hayatına bomba gibi giren dizi hakkında çeşitli iddialarda ortaya atılmaya başladı bile.









Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyici karşısına çıkan dizide üç kadının bambaşka hikayeleriyle hayatlarının kesişmesi anlatılıyor.



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