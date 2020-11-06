Alev Alev Dizisi Uyarlama mı? Alev Alev Dizisi Hangi Diziden Uyarlama?
Show TV’nin yeni dizisi Alev Alev konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada inanılmaz ilgi gördü. Özellikle dün sosyal medya platformlarında en çok konuşulan isim Demet Evgar ve Cihangir Ceyhan oldu.
Alev Alev Dizisi Uyarlama mı? Alev Alev Dizisi Hangi Diziden Uyarlama? İlk bölümü ile yayın hayatına bomba gibi giren dizi hakkında çeşitli iddialarda ortaya atılmaya başladı bile.
Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyici karşısına çıkan dizide üç kadının bambaşka hikayeleriyle hayatlarının kesişmesi anlatılıyor.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
06 Kas 2020 - 13:13 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.