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- 06 Kas 2020 - 13:13 G: 06 Kas 2020 - 13:41

Alev Alev Dizisi Uyarlama mı? Alev Alev Dizisi Hangi Diziden Uyarlama?

Show TV’nin yeni dizisi Alev Alev konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada inanılmaz ilgi gördü. Özellikle dün sosyal medya platformlarında en çok konuşulan isim Demet Evgar ve Cihangir Ceyhan oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Alev Alev Dizisi Uyarlama mı? Alev Alev Dizisi Hangi Diziden Uyarlama? İlk bölümü ile yayın hayatına bomba gibi giren dizi hakkında çeşitli iddialarda ortaya atılmaya başladı bile. 



Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyici karşısına çıkan dizide üç kadının bambaşka hikayeleriyle hayatlarının kesişmesi anlatılıyor.

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06 Kas 2020 - 13:13 - Dizi Haberleri

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