Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri, dar alanda yapılan taktik çalışma ve son bölümde oynanan üç takımlı mini turnuva ile noktalandı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı çalışma ile geçirdi.
İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri, dar alanda yapılan taktik çalışma ve son bölümde oynanan üç takımlı mini turnuva ile noktalandı. Antrenman sonunda, bugün yeni yaşına giren teknik direktör Mert Nobre için futbolcular ve kulüp personeli sürpriz doğum günü pastası ile küçük bir kutlama gerçekleştirdi.
Kesilen pastadan ilk dilimi Mert Nobre’ye takım kaptanı Zargo Toure ikram etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.