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- 06 Kas 2020 - 13:35 G: 06 Kas 2020 - 13:36

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri, dar alanda yapılan taktik çalışma ve son bölümde oynanan üç takımlı mini turnuva ile noktalandı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı çalışma ile geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri, dar alanda yapılan taktik çalışma ve son bölümde oynanan üç takımlı mini turnuva ile noktalandı. Antrenman sonunda, bugün yeni yaşına giren teknik direktör Mert Nobre için futbolcular ve kulüp personeli sürpriz doğum günü pastası ile küçük bir kutlama gerçekleştirdi.

Kesilen pastadan ilk dilimi Mert Nobre’ye takım kaptanı Zargo Toure ikram etti.

06 Kas 2020 - 13:35 AA Ankara- Spor

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