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- 06 Kas 2020 - 13:30 G: 06 Kas 2020 - 13:44

Alev Alev Rüya Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Evli Mi?

Show TV ekranlarına, ilk bölümüyle giriş yapacak olan Alev Alev dizisinde neler olacağı merak ediliyor. İzleyicilerin merakla beklediği dizi, bir yangın sonrasında hayatları beklenmedik biçimde şekillenen 3 kadının hikayesini anlatıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Alev Alev Rüya Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Evli Mi? Güzellik, adalet, kadın ve aile içi şiddet gibi gündelik hayatta her an karşımıza çıkan konuları ele alacak olan diziye merak, oldukça fazla görünüyor.

Dizinin güçlü kadrosunda göze çarpan isimlerden bir tanesi de Dilan Çiçek Deniz. Dizide Rüya karakterine hayat verecek olan Dilan Çiçek Deniz’in kim olduğu merak ediliyor.

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06 Kas 2020 - 13:30 - Biyografi

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