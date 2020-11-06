Alev Alev Rüya Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Evli Mi? Güzellik, adalet, kadın ve aile içi şiddet gibi gündelik hayatta her an karşımıza çıkan konuları ele alacak olan diziye merak, oldukça fazla görünüyor.

Dizinin güçlü kadrosunda göze çarpan isimlerden bir tanesi de Dilan Çiçek Deniz. Dizide Rüya karakterine hayat verecek olan Dilan Çiçek Deniz’in kim olduğu merak ediliyor.



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