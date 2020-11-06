Alev Alev Rüya Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Evli Mi?
Show TV ekranlarına, ilk bölümüyle giriş yapacak olan Alev Alev dizisinde neler olacağı merak ediliyor. İzleyicilerin merakla beklediği dizi, bir yangın sonrasında hayatları beklenmedik biçimde şekillenen 3 kadının hikayesini anlatıyor.
Alev Alev Rüya Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Evli Mi? Güzellik, adalet, kadın ve aile içi şiddet gibi gündelik hayatta her an karşımıza çıkan konuları ele alacak olan diziye merak, oldukça fazla görünüyor.
Dizinin güçlü kadrosunda göze çarpan isimlerden bir tanesi de Dilan Çiçek Deniz. Dizide Rüya karakterine hayat verecek olan Dilan Çiçek Deniz’in kim olduğu merak ediliyor.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
06 Kas 2020 - 13:30 - Biyografi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.