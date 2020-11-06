Masterchef'in Bomba İsmi Hangi Dizide Oynayacak? Her sezona bomba gibi giren Masterchef Türkiye, bu sezon çok daha farklı. Yarışmaya seçilen isimler birbirinden ilginç ve renkli. Elemelerin ince eleyip sık dokunarak yapıldığı çok belli. Çünkü bu sezon hemen hemen her yarışmacı zirveye oynayabiliyor.

Her bölüme farklı bir yarışmacı damga vuruyor. Hazırlanan ve sunulan tabaklar konusunda hepsi çok iyi ve iddialı. Ancak yarışmada çok iyi yapmak yeterli olmuyor. Gerek fiziksel görünüş, gerek konuşma tarzı, gerek yarışma stratejileri hepsi bu konuda etkin rol oynuyor.



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