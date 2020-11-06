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- 06 Kas 2020 - 16:36 G: 06 Kas 2020 - 16:47

Yılmaz Erdoğan'dan Heyecanlandıran Paylaşım! Bir Demet Tiyatro Geri mi Dönüyor?

Bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro ekranlara geri mi dönüyor? Magazin ve televizyon dünyası bu bomba iddia ile çalkalanmaya başladı. Yılmaz Erdoğan'ın TRT paylaşımı herkesi heyecanlandırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yılmaz Erdoğan'dan Heyecanlandıran Paylaşım! Bir Demet Tiyatro Geri mi Dönüyor? Yayınlandığı döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran Bir Demet Tiyatro ekranlara geri mi dönecek? Ortalarda dolaşan bu bomba iddialara göre ekranlara geri dönecek olan Bir Demet Tiyatro'nun kanalı bile belli oldu.

Mükremin Abi, Lütfiye, Feriştah, Laz Bakkal, Fadıl, Eyvah Necdet ve adını sayamadığımız daha onlarca efsane karakterin yer aldığı ve yıllarca Türk halkının hafızasından silinmeyen efsane dizi Bir Demet Tiyatro, Yılmaz Erdoğan'ın Türk halkının kalbini fethettiği ilk projedir.

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06 Kas 2020 - 16:36 - Dizi Haberleri

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