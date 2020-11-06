KOSGEB Hangi İşlere Destek Veriyor 2021

KOSGEB Hangi İşlere Destek Veriyor? KOSGEB desteklerinin hangi işlere verildiğini bilmek, desteği alabilmek adına önemlidir. KOSGEB her işe destek vermemektedir. 3624 Sayılı Kanun ile birlikte kurulan bu kamu kuruluşu, KOBİ’lerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda KOSGEB tarafından desteklenen sektörler Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Bu sektörlerin neler olduğu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sermayeniz olmamasına rağmen kendi işinizi kurmak istiyor olabilirsiniz. KOSGEB size destek olabilir.

KOSGEB Hangi İşlere Destek >>> BİLGİ

Hibe ve faizsiz kredi destekleri sayesinde işinizi kurabilir ya da mevcut işinizi büyütebilirsiniz. KOSGEB 60 bin TL’ye kadar hibe desteği sunmaktadır. Kurum özellikle iş günü artırmak ve istihdamın sağlanması amacı ile engellilere, gençlere, girişimcilere, kadınlara, gazilere olumlu ayrıcalık tanımaktadır. Kişilerin ne kadar destek alacakları bakanlıklar tarafından belirlenmektedir.

KOSGEB Tarafından Desteklenen Sektörler Nelerdir?

KOSGEB destekli sektörler şu şekilde sıralanabilir:

· Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı,

· Konaklama ve yiyecek hizmetleri,

· Destek faaliyetleri,

· Mesleki teknik faaliyetler,

· Bilgi ve iletişim,

· Ulaştırma ve depolama,

· Toptan ve parekende ticaret,

· İnşaat işleri,

· İmalat işleri,

· Kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri,

· Kuru temizleme,

· Saatlerin ve mücevherlerin onarımı,

· Deri eşyaların onarımı için KOSGEB desteklerinden faydalanmak mümkündür.

Bu alanda çalışmak ve destek almak isteyen kişilerin mutlaka başvurularını yapmadan önce KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir. KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı sunulması da şarttır.

KOSGEB Tarafından Desteklenen Meslekler Nelerdir?

KOSGEB destekli meslekler arasında bazıları şu şekilde sıralanabilir:

· Reklamcılık,

· Tercüme,

· Danışmanlık,

· Nakliye,

· Kurye,

· Çatı işleri,

· Giyim eşyası imalatı,

· Dokuma,

· Motorlu taşıtların ticareti,

· Pazar yerinde satış,

· Yazılımcı,

· Lokanta,

· Seyyar satıcı,

· İş bulma acentesi,

· Temizlik,

· Fuar organizasyonu,

· Taşıt kiralama,

· Güvenlik işleri için KOSGEB desteği alınması mümkündür.

KOSGEB Tarafından Sunulan Desteklenen Faydalanmak için Şartlar Nelerdir?

KOSGEB desteklerinden faydalanmak için şartlar şu şekilde sıralanabilir:

· Açılan iş yerinin 3 yıl faaliyette bulunması gerekiyor.

· İŞGEM’lerde yer alan işletmeler bu desteklerden faydalanabiliyor.

· KÖİDD Programı’nın tamamlanması ve eğitime katıldığını gösteren belge ile başvuru yapmak gerekiyor.

· KOSGEB tarafından verilen Genç Girişimci Geliştirme Programı bitirilmelidir.

· KOSGEB düzenlendiği ya da İŞKUR, üniversiteler, belediyeler tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik eğiminin tamamlanması gerekiyor.

Eğitimlere devam zorunluluğu bulunuyor. Eğitimlere katılıp, başarı ile bitirdikten sonra sertifika almak gerekiyor. Sertifika alamayan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmıyor.

KOSGEB Desteklerinden Nasıl Faydalanabilirim?

KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen kişilerin ilk olarak KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılaları gerekiyor. Dersler toplam 70 saat kadar sürüyor. Girişimciler bir yandan şirketin kurulum işlerini tamamlıyor diğer yandan da işlerini anlattıkları detaylı iş planını hazırlıyorlar.

KOSGEB jürisine hazırlanan bu iş planı sunuluyor. İş planının jüriden onay alması gerekiyor. Juri eğer iş planını onaylarsa bu durumda kişinin 50 bin TL değerinde hibe ve 100 bin TL değerinde kredi alması mümkün oluyor. KOSGEB kredisi almak isteyen kişilerin işletme sahibi olmaması ya da başka bir şirkette ortaklığı olmaması gerekiyor.

KOSGEB NACE Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

KOSGEB NACE kodu sorgulamak için arama motoruna yapmak istediğiniz işin türünü yazın ve nace kodunu öğrenin. Örneğin elektrik motoru imalatı yapmak istiyorsanız elektrik motoru imalatı nace kodu yazın. Bu alanda nace tipi C kategorisinde yer almaktadır. NACE kodu ise 27.1 olarak belirlenmiştir.

KOSGEB kredisi için başvuru yaparken, başvuru evraklarınızda NACE kodları ile işlem yapıyorsunuz. Bu kodları uzun uzun meslek tanımı yapmak yerine kullanmak daha pratik oluyor ve zamandan kazanmanızı sağlıyor.