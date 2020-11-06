Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir? Neden Olur? Evde Bitkisel Tedavisi, Doğal Çözümü

Göz Kuruluğunun Bitkisel Tedavisi, Doğal Çözümü. Göz kuruluğuna çözüm olarak evde doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Doğal yöntemlerin yan etkisi yoktur. Bütçe dostudur. Evde çoktan bulunan ya da satın alınması kolay ürünler ile yapılabilir. Göz kuruluğu şikayeti farklı nedenlerden kaynaklı olabilir. Çok bilgisayara bakma, göz hastalıkları, hormonsal sorunlar gözde kuruluğa neden olabilir. Göz kuruluğunun hangi seviyede yaşandığına bağlı olarak kişi rahatsızlık duyar.

Göz kuruluğu ile birlikte ortaya yanma ve batma hissi şikayetleri çıkmaya başlar. Kişinin konforunda düşüş meydana gelir. Düzenli göz muayenesi olmayı aksatmamak en güzel önlemdir. Göz kuruluğu ve diğer göz hastalıklarına karşı düzenli muayene olmak sizi hastalıklardan koruyacak ve erken önlem almanıza yardımcı olacaktır. Kişilerin beslenmelerine dikkat etmesi, egzersiz yapması ve düzenli uyku uyuması da göz hastalıklarına karşı koruma sağlayacaktır.

Göz Kuruluğu Nedir?

Göz kuruluğu gözün içinde yeterli nemlenme olmadığı zaman ortaya çıkan durumdur. Bazı durumlarda göz, nemlenmeyi sağlayamayabilir. Bazı durumlarda göz nemli olsa bile, göz yaşının kalitesi düşük olduğu için gözde kuruluk meydana gelebilir. Göz kuruluğu hastalarda kronik ya da geçici olarak ortaya çıkabilir. Eğer uzun süredir göz kuruluğu şikayetiniz varsa bu durum kronik göz kuruluğu yaşıyor olabileceğiniz anlamına gelir.

Göz kuruluğuna kontakt lenleri fazla kullanmak, kuru ortamlarda bulunmak neden oluyor olabilir. Bazı alerjik durumlar da kuruluğa yol açar. Tedavi için kuruluğun altında yatan nedeni tespit etmek gerekir. Hekimler hastada ortaya çıkan belirtilerin azalması için damlalar kullanılmasını isteyebilir. Doğal yöntemler de göz kuruluğuna karşı tedavi olarak kullanılmaktadır.

Göz Kuruluğu Belirtileri Nedir?

Göz kuruluğu belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

· Gözlerin içinde bir şey varmış hissi,

· Gözlerde batma,

· Kontak lens kullanırken zorlanma,

· Işığa karşı aşırı hassasiyet,

· Gözlerin kızarık olması,

· Bulanık görme,

· Gözleri yorgun hissetme,

· Sürekli gözleri kapatma isteği olması göz kuruluğuna sahip olduğunuz anlamına gelebilir.

Bu şikayetlere karşı doğal yöntemlerden faydalanarak rahatlayabilirsiniz.

Göz Kuruluğuna Çözümler Nedir?

Göz kuruluğu çözümleri ilaçlar ile ya da bitkisel olabilir. Kişilerin göz kuruluğu şikayeti varsa klima kullanmaması ve hava akımlarından kaçınması gerekir. Yaz aylarında mutlaka güneş gözlüğü kullanmak şarttır. Bunun dışında göz kuruluğu için kullanılabilecek yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

· Evde dopal olmayan ısıtma yöntemlerini tercih etmeyin.

· Kuru havanın olduğu yerde bulunmayın. Evinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

· Uzun süre bilgisayar ekranına bakmayın.

· Gözlerinizi dinlendirin.

· Göz hastalıklarınız varsa tedavi olun. Hekiminizin tedavi için verdiği ilaçları düzenli olarak kullanın.

· Hekime düzenli olarak göz muayenesi için gidin.

· Düzenli uyku uyuyun.

· Gözlerinizi kapatarak gün içinde belli sürelerde dinlendirin.

· Gözleriniz için birinci sınıf kaliteden güneş gözlükleri tercih edin. Sahte markalar ve kötü ürünler göze zarar verebilir.