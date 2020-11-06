Kefilsiz Kredi Veren Bankalar 2021. Kefil olmadan kredi kullanmak artık mümkün. Bankalar kredi kullanmak isteyen kişilerden kefil talep ederek teminat isterler. Bazı bankalardan kefil göstermeden kredi kullanmak mümkün değildir. Bununla birlikte krediyi kefilsiz kullanmanıza imkan tanıyan bankalar da bulunmaktadır.

Bankalardan kredi çekmek için kişilerin borçlarından sorumlu olan kişilere kefil denmektedir. Eğer kredi çeken kişi borcunu ödemezse, kefilin bankaya borcu doğar. Herhangi birinin bankaya kefil gösterilmesi mümkün değildir. Kredinizin onaylanması için kefil olarak gösterilen kişinin mutlaka kefil şartlarını taşıyor olması gerekmektedir. Kefiller bu şartları sağladıkları takdirde banka için teminat olurlar.

Hangi Bankalardan Kefil Olmadan Kredi Kullanabilirim?

Kefil olmadan kredi veren bankalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

· İş Bankası Anında Kredi,

· Yapı Kredi Anında Şubesiz Kredi,

· ING E Kredi,

· Akbank Direk Kredi,

· N Kolay Kredileri,

· Enpara.com,

· CEPTETEB üzerinden kefil derdi olmadan kredi kullanmak mümkündür.

Kefilsiz kredi seçeneği sunan bankalar genellikle şubesiz işlem yetkisine sahiptir. Yukarıda sayılan bankaların fiziksel şubeleri bulunmamaktadır. Bir kişi kredi için başvuru yaptığı zaman, ilgili belgelerine banka e devlet sistemi üzerinden ulaşır. Bu sayede kişilerin belge toplamak ve sunmakla uğraşması gerekmez. Kredi kullanımı daha kolay olur.

Kefil Olmadan Kredi Kullanmak için Şartlar Nelerdir?

Kefil olmadan kredi kullanmak için şartlar bankalar tarafından kontrol edilmektedir. Bankalar kredi için başvuru yapan kişilerin sigorta girişlerini, gelir belgelerini ve kredi notlarını kontrol etmektedir. Kredi notu bankacılık işlemlerinin temeli sayılır. Bütün ödemeleriniz, borçlarınız, kredi kullanımlarınız kredi notu üzerinden anlaşılabilir.

Bu nedenle kredi notu bankalar için çok önemlidir. Eğer düzenli olarak ödeme yapmazsanız kredi notunuz düşük olur. Bankalar kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi vermek istemez. Kredi notunuz ne kadar düşük olursa, kredi kullanma ihtimaliniz de o kadar düşük olacaktır.

Kefil Olmadan Kredi Kullanmak için Gelir Belgesi Gerekir mi?

Kefil olmadan kredi kullanmak için gelir belgesi banka tarafından istenmektedir. Gelir belgeleri bankalara resmi evraklar ile verilmektedir. Gelir belgesi olmayan kişilerin kredi kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Kredinin geri ödenmesi için mutlaka çekmiş olduğunuz kredi tutarı ile uygun gelirinizin olması gerekir. Bankalar, vatandaşlara sahip oldukları gelir düzeyine göre kredi limitleri sunarlar. Her ay 5 bin TL geliri olan bir kişinin aylık taksiti 15 bin TL olan krediyi çekmesi mantıklı olmayacaktır. Limitiniz, bankaya sunmuş olduğunuz gelir belgesi üzerinden hesaplanmaktadır. Gelir belgesi banka için borcunuzu ödeyeceğinize dair teminat olmaktadır.

Kefil Olmadan Kredi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kefil olmadan kredi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler başında ihtiyacın iyi belirlenmesi geliyor. Size uygun miktarda kredi çekmeniz şarttır. Vade süresinin kısa olması idealdir. Ayrıca faiz oranlarının karşılaştırılması gerekiyor.

En düşük faiz oranından kredi kullanılması gerekiyor. İhtiyaç duyduğunuzdan daha yüksek meblağda kredi çekmeyin. Uzun vadede bu miktar sizi nakit sıkıntısına sokabilir. Ödeme süresinin az olması sizin için avantaj olacaktır. Ödemeleriniz kısa süre içinde bitecektir. Faiz oranlarının iyi araştırılması en kritik noktadır. Çünkü kredi çekerken faiz oranları yüksek olursa geri ödeme yaparken zorlanabilirsiniz.

Yüksek kredi oranları zarara girmenize neden olabilir. Bütün bankaların sunmuş olduğu kredi faiz oranlarını kontrol etmekte fayda var. Unutmayın, kredi faiz oranları bankaların kendi insitayifleri doğrultusunda verilen bir karardır. Bu nedenle farklılıklardan yararlanmaya çalışmanızda fayda var.