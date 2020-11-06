Ankara'nın Komşu ili Çankırı'da Kovid-19 vakaları artıyor
Vali Abdullah Ayaz, Atatürk Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bugün 65 yaş üstü 11 kişide Kovid-19 bulunduğunu belirterek, "Büyüklerimizi gençler hasta ediyor ve etmeye devam ediyor." dedi. İçişleri Bakanlığının programı kapsamında Vali Abdullah Ayaz, Atatürk Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.
Ayaz, gazetecilere, koronavirüs nedeniyle vefatların devam ettiğini söyledi. Kentteki durumun kötüye gittiğini belirten Ayaz, "Kabanlarımızı giydik. Hava soğumakta, açık alanı kullanamıyoruz. İnsanlarımız evlerini, iş yerlerini daha az havalandırıyor ama tekrar söylüyoruz, daha dikkatli olmamız gereken sürece girdik. Hastanedeki yoğunluğumuz, vaka sayımız artıyor. Onun için tedbiri elden bırakmayalım." dedi.
Vatandaşların daha az sosyalleşmesi gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Büyüklerimizi gençler hasta ediyor ve etmeye devam ediyor. Bugün 65 yaş üstü 11 hastamız var. Sadece bugün. Bu, her gün böyle devam ediyor. Onun için kış tam gelmeden vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya, tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Denetimlerimiz il genelinde 18 ekiple devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.