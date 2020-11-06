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- 06 Kas 2020 - 18:24 G: 06 Kas 2020 - 18:25

Ankara'nın Komşu ili Çankırı'da Kovid-19 vakaları artıyor

Vali Abdullah Ayaz, Atatürk Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bugün 65 yaş üstü 11 kişide Kovid-19 bulunduğunu belirterek, "Büyüklerimizi gençler hasta ediyor ve etmeye devam ediyor." dedi. İçişleri Bakanlığının programı kapsamında Vali Abdullah Ayaz, Atatürk Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Ayaz, gazetecilere, koronavirüs nedeniyle vefatların devam ettiğini söyledi. Kentteki durumun kötüye gittiğini belirten Ayaz, "Kabanlarımızı giydik. Hava soğumakta, açık alanı kullanamıyoruz. İnsanlarımız evlerini, iş yerlerini daha az havalandırıyor ama tekrar söylüyoruz, daha dikkatli olmamız gereken sürece girdik. Hastanedeki yoğunluğumuz, vaka sayımız artıyor. Onun için tedbiri elden bırakmayalım." dedi.

Vatandaşların daha az sosyalleşmesi gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Büyüklerimizi gençler hasta ediyor ve etmeye devam ediyor. Bugün 65 yaş üstü 11 hastamız var. Sadece bugün. Bu, her gün böyle devam ediyor. Onun için kış tam gelmeden vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya, tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Denetimlerimiz il genelinde 18 ekiple devam ediyor." açıklamasında bulundu.

06 Kas 2020 - 18:24 AA Ankara- Gündem

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