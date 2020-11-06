Kredi Notu Düşüklere Kredi Veren Bankalar 2021. Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar sayesinde, notu düşük olan kişiler de kredi kullanabilirler. Bankalar, kredi kullanmak isteyen kişilerin önce kredi notuna bakar. Kredi notu ne kadar yüksek olursa, kişiye kredi çıkma ihtimali o kadar yüksek olur.

Kredi notu düşük olan kişiler banka açısından güven oluşturmaz. Kredi notu kişinin geçmişte yaptığı ödeme düzenine, varsa üzerinde görülen borca, mal varlıklarına vb. finansal durumlara göre belirlenmektedir. Kredi notu kredi kullanırken önemli bir etmendir. Kredi notu düşük olan kişiler anında ret alabilirler. Ancak kredi notu düşük olan kişilerin de kredi kullanması mümkündür.

Bankalar daha çok müşteri çekmek ve reklam yapmak için düşük kredi notuna sahip kişilere kredi desteği sunabilir. Bazı bankalar kredi kullanmak isteyen kişilerden kredi tutarında teminat isteyerek de kişilere kredi sunabilirler.

Kredi Notu Düşük Olanlar Hangi Bankadan Kredi Kullanabilir?

Kredi notu düşük olanlara kredi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:

· Alternatif Bank,

· Fibabanka,

· Arap Türk Bankası,

· Citibank,

· ICBC,

· Burgan Bark üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

ICBC Bankasından Kredi Notu Düşük Olanlar Nasıl Kredi Kullanabilir?

ICBC kredi notu düşüklere kredi kampanyası sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Bankanın Türkiye genelinde toplam 44 tane şubesi bulunuyor. Banka faiz oranları oldukça uygundur. Banka Çin sermayesi ile kurulmuştur. İnternet üzerinden kredi başvuruları yapılabiliyor. Üstelik kredi notunuz 0 olsa dahi kredi kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle sakın karamsarlığa düşmeyin. Banka krediye ihtiyacı olanlara 50 bin TL değerinde kredi desteği sunuyor.

Kredi Notu Düşük Olanlar Nasıl Kredi Kullanabilir?

Kredi notu düşük olanların kredi kullanması için tercih edilen yöntemlerden bir tanesi teminat göstermektedir. Krediye uygun olan taşınır ve taşınmazların tümü teminat olarak gösterilebilir. Kredi notunuz düşük bile olsa bu şekilde kredi kullanabilirsiniz. Çünkü alacaklılar en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde malınızı satarak alacağını tahsil etmiş olur. Eğer teminat göstermeyi düşünüyorsanız, teminat gösterilen mal varlığının belli özellikleri olması gerekir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

· Eğer henüz tamamlanmamış bir malı teminat gösterecekseniz, malın yüzde 80’i bitmiş olmalıdır.

· İpotek gösterilmesi için eş olması halinde her iki tarafın da yasal izni olmalıdır.

· İş yeri üzerinden teminat verilmesi halinde, kat irtifakı ya da kat mülkiyetine sahip olmak gerekiyor.

· Konut üzerinden verilmek istenilen teminatlar için tapuda mal mesken niteliğinde olmalıdır. Ayrıca malın kat mülkiyetine ya da kat irtifakına sahip olması şarttır.

Kredi Notu Düşük Olanlar Kefil Göstererek Nasıl Kredi Kullanabilir?

Kredi notu düşüklerin kefil göstererek kredi kullanması mümkündür. Eski zamanlardan beri bankalar kefilleri güvence olarak kabul etmektedir. Ancak herhangi birini kefil olarak göstermek yeterli olmuyor. Mutlaka kefilin belli başlı özellikleri olması gerekiyor. Kefil olmak için gerekli şartları taşıyan kişilerin kefil olması mümkün oluyor. Peki kefilde sağlanması gereken şartlar nelerdir? Aşağıda bulabilirsiniz:

· Kefil olacak kişi evliyse, eş rızası alınması gerekir.

· Kefil olacak kişinin SGK girişi ile birlikte bankaya gerekli belgeleri ibraz etmesi gerekir. Kredi tutarına göre gelirinin belli bir miktarda olması şartı aranır.

· Kefil olacak olan kişinin kredi notu son derece önemlidir. Yapılan kredi notu değerlendirmesinde, ancak kredi notu belli bir seviyenin üzerinde olan kişilerin kredi kullanması mümkün oluyor.

Bu şartları sağlayan kefiller, kredi çekmek isteyen kişi için güvence vererek kredi kullanılmasını mümkün kılıyor.