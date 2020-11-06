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- 06 Kas 2020 - 20:35 G: 06 Kas 2020 - 21:17

Hercai'nin Reyyan'ı Sosyal Medyayı Salladı! Ebru Şahin Kimdir?

ATV erkanlarının beğenilen dizisi Hercai'de hayat verdiği Reyyan karakteri ile kariyerinin zirvesine ulaşan güzel oyuncu Ebru Şahin, son günlerde sosyal medya gündeminden düşmüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hercai'nin Reyyan'ı Sosyal Medyayı Salladı! Ebru Şahin Kimdir? Dizide oynadığı Reyyan karakteri ile büyük beğeni kazanan Ebru Şahin, her geçen gün popülerliğini artırıyor. Sevilen oyuncu son günlerde Twitter gündeminde ilk 10'dan aşağı inmiyor.

Gerek  İnstagram gerek Twitter'da güzel oyuncu ile ilgili binlerce paylaşım yapılıyor. Hakkında çok güzel yorumların yapıldığı Ebru Şahin'e zaman zaman olumsuz eleştiriler de gelebiliyor.

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06 Kas 2020 - 20:35 - Magazin

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