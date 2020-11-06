Hercai'nin Reyyan'ı Sosyal Medyayı Salladı! Ebru Şahin Kimdir? Dizide oynadığı Reyyan karakteri ile büyük beğeni kazanan Ebru Şahin, her geçen gün popülerliğini artırıyor. Sevilen oyuncu son günlerde Twitter gündeminde ilk 10'dan aşağı inmiyor.

Gerek İnstagram gerek Twitter'da güzel oyuncu ile ilgili binlerce paylaşım yapılıyor. Hakkında çok güzel yorumların yapıldığı Ebru Şahin'e zaman zaman olumsuz eleştiriler de gelebiliyor.



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