Hercai'nin Reyyan'ı Sosyal Medyayı Salladı! Ebru Şahin Kimdir?
ATV erkanlarının beğenilen dizisi Hercai'de hayat verdiği Reyyan karakteri ile kariyerinin zirvesine ulaşan güzel oyuncu Ebru Şahin, son günlerde sosyal medya gündeminden düşmüyor.
Hercai'nin Reyyan'ı Sosyal Medyayı Salladı! Ebru Şahin Kimdir? Dizide oynadığı Reyyan karakteri ile büyük beğeni kazanan Ebru Şahin, her geçen gün popülerliğini artırıyor. Sevilen oyuncu son günlerde Twitter gündeminde ilk 10'dan aşağı inmiyor.
Gerek İnstagram gerek Twitter'da güzel oyuncu ile ilgili binlerce paylaşım yapılıyor. Hakkında çok güzel yorumların yapıldığı Ebru Şahin'e zaman zaman olumsuz eleştiriler de gelebiliyor.
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06 Kas 2020 - 20:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.