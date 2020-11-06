BİM'den Büyük Jest! Tüm İşsizlerin Dikkatine... 2021 BİM İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

2021 BİM İş Başvurusu Nasıl Yapılır? BİM iş başvurusu yapmak isteyen adayların BİM resmi internet adresi üzerinde yer alan iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunu doldururken beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden bir tanesi olan BİM farklı kadrolar için personel istihdam etmektedir.

BİM iş başvurularını mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, perakende satış elemanı, mağaza elamanı, kasa reyon personeli olarak yapabilirsiniz. BİM’in pek çok farklı şehirde ve şehrin farklı bölgelerinde şubeleri bulunuyor. Yaygın bulunan market zincirleri sayesinde size yakın bir bölgede yer alan BİM’de çalışmaya başlayabilirsiniz.

BİM İş Başvurusu >>> BİLGİ

BİM İş Başvurusu Yaparken Eğitim Şartı Aranıyor mu?

BİM iş başvurusunda eğitim şartı aranmaktadır. Kişilerin en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Bu kişiler dilerseler tam zamanlı dilerseler de yarım zamanlı olarak işte çalışabiliyorlar.

Bu açıdan BİM, harçlıklarını kazanmak isteyen öğrencilere de destek olmuş oluyor. Başvuruyu yapan kişiler mağazanın depo, ofis ve mağaza gibi farklı alanlarında çalışabiliyorlar. BİM başvurusu yapmak isteyen adayların güncel ilanları BİM resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor. Uygun pozisyonlar resmi sitede ilan ediliyor.

BİM İş Başvurusu için Aranılan Şartlar Nelerdir?

BİM iş başvurusu şartları yerine getiren adayların yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmaktadır. Bu başvuru şartlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

· Kişilerin en az 1 sene geçmiş iş deneyimi olması gerekiyor.

· Erkek adayların askerlik görevini tamamlamaları isteniyor.

· Kişiler esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmelidirler.

· Yoğun iş temposunda çalışmaya hevesli olunmalıdır.

· Başvuru yapan kişilerin takım çalışmasına uygun ve iletişim yönü kuvvetli olmalıdır.

· Kişiler ürün taşımak açısından bedensel engelsiz olmalıdır.

· Yaş aralığı 18 ile 35 arasında değişebilir.

· Başvuru yapan kişilerin en az lise mezunu olması isteniyor.

BİM İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

BİM iş başvurusu yapmak için BİM resmi internet sitesine giriş yapın. Daha sonra BİM kullanıcı üyeliği oluşturun. Üyelik olmadan başvuru yapılması mümkün değildir. Öz geçmiş bilgilerinizi eksiksiz olarak tamamladıktan sonra ilanlara bakın. Size uygun olduğunu düşündüğünüz ilanı bulduktan sonra başvur butonuna basın. Bu şekilde saniyeler içinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru yapmak için herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Bulunduğunuz yerden tamamen online sistem üzerinden başvurular tamamlanmaktadır. Dileyen vatandaşlar başvuru yapmak adına CV’leri ile birlikte BİM perakende mağazalar zincirlerine bizzat gidebiliyorlar.

BİM’de İş Başvurusu Yapılacak Kadrolar Nelerdir?

BİM iş başvurusu yapılacak kadrolar şu şekilde sıralanabilir:

· Kasa ve reyon personeli,

· İhtiyaç kategori asistanı,

· Satın alma asistanı,

· Sipariş ve stok yönetim yetkilisi,

· Meyve sebze hal satın alma sorumlusu,

· Depo personeli olarak BİM’de çalışmak üzere başvurunuzu iletebilirsiniz.

BİM İş Başvurusu Formunda Hangi Bilgilerin Doldurulması Gerekiyor?

BİM iş başvurusu yaparken doldurulması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

· Ad,

· Soyad,

· Doğum tarihi,

· Cinsiyet,

· Eğitim durumu,

· Askerlik durumu,

· Ehliyet durumu,

· Başvurulan birim,

· Çalışmak istenilen il,

· İlçe,

· Çalışmak istenilen mahalle,

· Adres,

· Cep tel no,

· E posta,

· Açıklama ,

· Güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra girilen bilgiler kontrol edilir.

Ardından gönder butonuna basılarak başvuru tamamlanır. Başvuru yapan kişilerin paylaşmış oldukları iletişim adresi üzerinden BİM adaylar ile gerekmesi halinde iletişime geçecektir. İletişim bilgilerinizin de dahil doğru olduğundan emin olmanızda fayda var. 2 kere kontrol yaptıktan sonra gönder butonuna basmanız tavsiye edilmektedir.