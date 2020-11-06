Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar 2021. Ev hanımlarına kredi veren bankalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

· HSBC,

· Finansbank,

· Yapı Kredi Bankası,

· TC Ziraat Bankası,

· Halkbank,

· Şekerbank,

· Garanti Bankası,

· Akbank üzerinden ev hanımlar kredi kullanabilirler.

Kredi kullanmak için kişilerin bankalara teminat olarak göstermeleri gereken gelir belgeleri bulunmaktadır. Ev hanımları gelir belgesine sahip değildirler. Ancak bu durum onların kredi kullanmasına engel değil. Yukarıda sayılan bankalar üzerinden, şartların yerine getirilmesi halinde ev hanımları da kredi kullanabilirler.

Şekerbank Ev Hanım Kredisi Nedir?

Şekerbank Ev Hanım Kredisi ev hanımlarının bankadan kredi kullanmaları için hazırlanan özel pakettir. Gelir belgesi olmayan ev hanımları Şekerbank sayesinde kredi kullanabilirler. İhtiyaç kredisi olarak hazırlanan bu projeye başvuru yapmak isteyen kişilerin başvurularını telefon ya da internet üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Şekerbank şubelerinden kredi kullanmak isteyen kişinin gelir belgesi istenmeyecektir. Banka 100 bin TL’ye kadar finansman desteği sunmaktadır. Kredi vadesi 60 ay olabilir. İşlem ücreti olarak banka yalnızca 500 TL komisyon bedeli alır. Komisyon bedeli kullanılmak istenilen kredi miktarına göre değişmez. Başvuru yapmak isteyen kişilerin kredi yazdıktan sonra boşluk bırakıp, ardından 11 haneli kimlik no belirttikten sonra mesajlarını 1953’e göndermeleri gerekmektedir.

Postaneden Ev Hanımlarına Kredi Fırsatı Nedir?

Postane ile ev hanımlarına kredi fırsatı devam ediyor. Yapılan sözleşme ile birlikte kişilerin PTT şubelerinden kredi kullanmaları mümkün olmaktadır. En üst yaş sınırı ile kredi veren kurum olduğu için tercih edilmektedir. Yaş sınırına takılan ev hanımları PTT aracılığı ile kredi kullanabilirler. Üstelik kredi kullanırken gelir belgesi ibraz etmeniz gerekmez. Ancak ipotek göstermeniz istenecektir. Postane ipotekli olarak ihtiyaç kredi başvurularını gelir belgesiz kabul etmektedir. Başvurular yalnızca PTT şubelerinden yapılmaktadır. Size en yakın PTT şubesine giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. En çok 60 bin TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Vade süresi 36 aydır. Faiz oranları değişiklik gösterdiğinden güncel takip edilmesi gerekmektedir.

Denizbank Ev Hanımlarına Kredi Kampanyası Nedir?

Denizbank ev hanımı kredisi sayesinde ev hanımları rahat bir nefes alıyor. Denizbank ev hanımı paketi ile kişilerin 55 bin TL üst limitle kredi kullanması mümkün oluyor. Geri ödeme vadesi ise 36 aydır.

Kasım ayına özel olarak faiz oranı yüzde 1.76 olarak belirlenmiştir. Yani eğer bankadan 10 bin TL değerinde kredi çekerseniz, 3 sene ödeme yapmanız halinde aylık ödemeniz 199 TL olacaktır. Düşük faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen ev hanımları Denizbank ev hanımı kredi paketinden faydalanabilir!

Akbank’tan Ev Hanımlarına Özel Gelir Belgesiz Kredi Kampanyası

Akbank gelir belgesiz kredi kampanyası ile kredi kullanmak ister misiz? Herhangi bir gelir belgesi olmayan ev hanımları, 40 bin TL’ye kadar ihtiyaçlarını banka sayesinde karşılayabiliyorlar. 40 bin TL kredi kullanmak isteyen bir kişinin ödemesi gereken masraflar şu şekilde sıralanabilir:

· 50 TL istihbarat ücreti,

· En az 80 TL komisyon,

· 270 TL işlem ücreti,

· 350 TL sigorta masrafı,

· 600 TL dosya masrafı giderlerini ödeyerek kredi kullanabilirsiniz.

Bu miktarlar kullanmak istediğiniz kredi miktarına özel hesaplanmaktadır. Yani eğer 40 bin TL’den daha yüksek tutarda kredi kullanmak isterseniz ödemeniz gereken masraflar da otomatik olarak artacaktır.

Siz de bu kredi kampanyasından faydalanmak isterseniz önce Akbank şubesine giderek vadesiz TL hesabı açtırın. Daha sonra internet bankacılığı üzerinden kredi başvurunuzu yapın. 5 dakikadan bile daha kısa sürede başvurunuzu yapabilir, anında kredinizi hesabınızda görebilirsiniz.