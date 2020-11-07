TRT Dizisi Gönül Dağı Dizisi Durduruldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki... Tüm Ekibe Bulaştı!
TRT1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisinin setinden kötü haber geldi. Koronavirüsün ikinci dalgasının gelmesi ile vaka sayısının yükseldiği biliniyor. Vaka sayılarının artması ile Covid-19 dizi setlerini de vurdu. Gönül Dağı dizisinin setinde 39 kişinin Corona testinin pozitif çıkması ile set durduruldu.
TRT Dizisi Gönül Dağı Dizisi Durduruldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki... Tüm Ekibe Bulaştı! Eskişehir'de çekimleri devam eden Gönül Dağı dizisinden gelen Koronavirüs haberi televizyon dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin setinde 39 kişinin Korona testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yayın hayatına yeni başlayan dizinin Covid-19 nedeni ile sete ara vermesi ise sevenlerini üzdü.
Gülsüm Ali İlhan'ın Korona Testi Pozitif Çıktı
TRT1 ekranlarında geçtiğimiz cumartesi günü 3. bölümü ile ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Coronavirüs paniği yaşanıyor. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Gönül Dağı dizisinin setinde uygulanan Korona testi sonuçları dizi setlerinde panik yaşanmasına neden oldu.
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07 Kas 2020 - 11:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.