Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Kas 2020 - 11:31 G: 07 Kas 2020 - 11:51

TRT Dizisi Gönül Dağı Dizisi Durduruldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki... Tüm Ekibe Bulaştı!

TRT1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisinin setinden kötü haber geldi. Koronavirüsün ikinci dalgasının gelmesi ile vaka sayısının yükseldiği biliniyor. Vaka sayılarının artması ile Covid-19 dizi setlerini de vurdu. Gönül Dağı dizisinin setinde 39 kişinin Corona testinin pozitif çıkması ile set durduruldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

TRT Dizisi Gönül Dağı Dizisi Durduruldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki... Tüm Ekibe Bulaştı! Eskişehir'de çekimleri devam eden Gönül Dağı dizisinden gelen Koronavirüs haberi televizyon dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin setinde 39 kişinin Korona testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yayın hayatına yeni başlayan dizinin Covid-19 nedeni ile sete ara vermesi ise sevenlerini üzdü.

Gülsüm Ali İlhan'ın Korona Testi Pozitif Çıktı

TRT1 ekranlarında geçtiğimiz cumartesi günü 3. bölümü ile ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Coronavirüs paniği yaşanıyor. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Gönül Dağı dizisinin setinde uygulanan Korona testi sonuçları dizi setlerinde panik yaşanmasına neden oldu.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

07 Kas 2020 - 11:31 - Dizi Haberleri

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 10. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 10. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zümrüdüanka 18. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Zümrüdüanka 18. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kalk Gidelim 128. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalk Gidelim 128. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 124. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 124. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çocukluk Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Babil Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 46. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 46. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 10. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 10. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zümrüdüanka 18. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Zümrüdüanka 18. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kalk Gidelim 128. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalk Gidelim 128. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi Uyarlama mı? Alev Alev Dizisi Hangi Diziden Uyarlama? mask
Alev Alev Dizisi Uyarlama mı? Alev Alev Dizisi Hangi Diziden Uyarlama?
Payitaht Abdülhamid 124. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 124. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çocukluk Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Babil Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 6 Kasım Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Alya İyileşti! Yeni İmajına Çok  Şaşıracaksınız! mask
Kırmızı Oda Alya İyileşti! Yeni İmajına Çok  Şaşıracaksınız!
Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 10. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 10. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisinde Şok Ayrılık! Binnur Kaya'dan Ağlatan Veda Mesajı! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Şok Ayrılık! Binnur Kaya'dan Ağlatan Veda Mesajı!
Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zümrüdüanka 18. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Zümrüdüanka 18. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kalk Gidelim 128. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalk Gidelim 128. Bölüm Full İzle! 7 Kasım Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yılmaz Erdoğan'dan Heyecanlandıran Paylaşım! Bir Demet Tiyatro Geri mi Dönüyor? mask
Yılmaz Erdoğan'dan Heyecanlandıran Paylaşım! Bir Demet Tiyatro Geri mi Dönüyor?
Temizlik Benim İşim 6 Kasım Kim Elendi? Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Temizlik Benim İşim 6 Kasım Kim Elendi? Haftanın Birincisi Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Mamak'ta kırsal tarımda umut var mask
Ankara Mamak'ta kırsal tarımda umut var
Masterchef Uğur Arifeyi Gördü Bayramı Göremeyecek mi? Sıkı Yönetim İlan Edildikten Sonra ilk İfşa... Duyanların Ağızları Açık Kaldı! mask
Masterchef Uğur Arifeyi Gördü Bayramı Göremeyecek mi? Sıkı Yönetim İlan Edildikten Sonra ilk İfşa... Duyanların Ağızları Açık Kaldı!
TRT Dizisi Gönül Dağı Dizisi Durduruldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki... Tüm Ekibe Bulaştı! mask
TRT Dizisi Gönül Dağı Dizisi Durduruldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki... Tüm Ekibe Bulaştı!
Başkan Altınok: ''Dört köyümüze tandır damı yapıyoruz'' mask
Başkan Altınok: ''Dört köyümüze tandır damı yapıyoruz''
Büyük Tehlike! Onlar Virüsün Hayalet Taşıyıcıları! Hiç Belirti Göstermedi, 70 Gün Boyunca Virüs Yaydı! mask
Büyük Tehlike! Onlar Virüsün Hayalet Taşıyıcıları! Hiç Belirti Göstermedi, 70 Gün Boyunca Virüs Yaydı!
Altındağlılara müjde... Altındağ’a bir mahalle kütüphanesi daha yapılıyor mask
Altındağlılara müjde... Altındağ’a bir mahalle kütüphanesi daha yapılıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL