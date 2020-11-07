TRT Dizisi Gönül Dağı Dizisi Durduruldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki... Tüm Ekibe Bulaştı! Eskişehir'de çekimleri devam eden Gönül Dağı dizisinden gelen Koronavirüs haberi televizyon dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin setinde 39 kişinin Korona testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yayın hayatına yeni başlayan dizinin Covid-19 nedeni ile sete ara vermesi ise sevenlerini üzdü.

Gülsüm Ali İlhan'ın Korona Testi Pozitif Çıktı



TRT1 ekranlarında geçtiğimiz cumartesi günü 3. bölümü ile ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Coronavirüs paniği yaşanıyor. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Gönül Dağı dizisinin setinde uygulanan Korona testi sonuçları dizi setlerinde panik yaşanmasına neden oldu.



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