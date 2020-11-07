Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Şok Uyarı! Ateş Ölçerlere Aldanmayın! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, pandemi süreci başladığından bu yana virüsün yayılımı ve alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Virüsün yayılımının son derece arttığı ve ağır vaka sayısının yükseldiği bu günlerde Kayıpmaz yeniden virüsün ciddiye alınmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı.

Ateş Ölçerler Güvenilir Değil Mi?



Bilin Kurulu Üyesi Kayıpmaz Koronavirüste artan vakalar hakkında yaptığı açıklamada virüsten korunmak içn tedbir olarak kullanılan ateş ölçerlerin düşünüldüğü kadar güvenilir olmadığından bahsetti. Alışveriş merkezleri, cafe ve bar girişlerinden vatandaşların risk taşıyıp taşımadığını anlamak için kullanılan ateş ölçerlerin güvenilir olmadığını belirten Kayıpmaz, kimi zaman soğuk havadan dolayı ateşin doğru çıkmayacağını ya da tüm bu ateş ölçerlerin kalibrasyonunun doğru olmayabileceğini belirtti.



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