Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Şok Uyarı! Ateş Ölçerlere Aldanmayın!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Koronavirüs'ün son dönemdeki artışı ve alınması gereken önlemlerle ilgili yani açıklamalar yaptı. Bilin Kurulu Üyesi vatandaşları yaptıkları hatalar konusunda uyarırken, güvenilir olmayan korunma biçimlerine de dikkat çekti.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Şok Uyarı! Ateş Ölçerlere Aldanmayın! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, pandemi süreci başladığından bu yana virüsün yayılımı ve alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Virüsün yayılımının son derece arttığı ve ağır vaka sayısının yükseldiği bu günlerde Kayıpmaz yeniden virüsün ciddiye alınmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı.
Ateş Ölçerler Güvenilir Değil Mi?
Bilin Kurulu Üyesi Kayıpmaz Koronavirüste artan vakalar hakkında yaptığı açıklamada virüsten korunmak içn tedbir olarak kullanılan ateş ölçerlerin düşünüldüğü kadar güvenilir olmadığından bahsetti. Alışveriş merkezleri, cafe ve bar girişlerinden vatandaşların risk taşıyıp taşımadığını anlamak için kullanılan ateş ölçerlerin güvenilir olmadığını belirten Kayıpmaz, kimi zaman soğuk havadan dolayı ateşin doğru çıkmayacağını ya da tüm bu ateş ölçerlerin kalibrasyonunun doğru olmayabileceğini belirtti.
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07 Kas 2020 - 15:16 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.