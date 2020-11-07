Bir Zamanlar Çukurova TV 8'e mi Transfer Oluyor? ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her bölüm ile seyirciyi ekran başına kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' son günlerde adından sıkça söz ettiriyor.

Bu sezona bomba gibi bir giriş yapan ve her geçen ay grafiğini hızla yükselterek reyting yarışının en tepesine tırmanan 'Bir Zamanlar Çukurova' bu performansı ile rakip televizyon kanallarının da iştahını kabartıyor.



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