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- 07 Kas 2020 - 15:33 G: 07 Kas 2020 - 15:50

Bir Zamanlar Çukurova TV 8'e mi Transfer Oluyor?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' hakkında ortaya atılan bu iddia gündeme bomba gibi düştü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bir Zamanlar Çukurova TV 8'e mi Transfer Oluyor? ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her bölüm ile seyirciyi ekran başına kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' son günlerde adından sıkça söz ettiriyor.

Bu sezona bomba gibi bir giriş yapan ve her geçen ay grafiğini hızla yükselterek reyting yarışının en tepesine tırmanan 'Bir Zamanlar Çukurova' bu performansı ile rakip televizyon kanallarının da iştahını kabartıyor.

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07 Kas 2020 - 15:33 - Dizi Fragmanları

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