Bir Zamanlar Çukurova TV 8'e mi Transfer Oluyor?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' hakkında ortaya atılan bu iddia gündeme bomba gibi düştü.
Bir Zamanlar Çukurova TV 8'e mi Transfer Oluyor? ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her bölüm ile seyirciyi ekran başına kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' son günlerde adından sıkça söz ettiriyor.
Bu sezona bomba gibi bir giriş yapan ve her geçen ay grafiğini hızla yükselterek reyting yarışının en tepesine tırmanan 'Bir Zamanlar Çukurova' bu performansı ile rakip televizyon kanallarının da iştahını kabartıyor.
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07 Kas 2020 - 15:33 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.