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- 07 Kas 2020 - 16:04 G: 07 Kas 2020 - 16:16

Hekimoğlu'na Koronavirüs Şoku! Timuçin Esen Koronavirüse Yakalandı! Son Durumu Ne?

Geçtiğimiz günlerde çekimlerine ara verilen hatta hakkında dizi bitiriliyor haberleri çıkan Hekimoğlu dizisi ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hekimoğlu'na Koronavirüs Şoku! Timuçin Esen Koronavirüse Yakalandı! Son döneme damga vuran ve beğeniyle izlenen Hekimoğlu, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile dizi çekimlerine ara verildiğini duyurmuştu.

Koronavirüs sebebi ile çekimlerine ara verdiğini açıklayan Hekimoğlu dizisi ile ilgili bir çok iddia ortaya atılmıştı. Bu aranın aslında sessiz bir veda olduğunu ve dizinin sessiz sedasız yayından kaldırıldığını söyleyenler oldukça fazlaydı.

Son dönemde artan koronavirüs vakaları, dizi sektörünü de derinden sarstı. Bir çok dizi projesi çekimlerine devam etmekte zorlandı Bazıları yayın hayatına son vermek zorunda kalırken bazıları ise çekimlere ara vererek bu duruma önlem almaya çalıştı.

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07 Kas 2020 - 16:04 - Dizi Haberleri

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