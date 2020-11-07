Masterchef Yarışmacılarının Kaldığı Ev Görenleri Büyülüyor! Masterchef Yarışmacılarının Kaldığı Ev Görenleri Büyülüyor! Haftanın 5 günü ekranlara gelen ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Masterchef adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.



Yarışmayı heyecanla izleyen ve her anını dikkatle takip eden izleyiciler için ise bazı konular oldukça fazla merak ediliyor.





Yarışmanın başladığı ilk andan itibaren teker teker her yarışmacıyı araştırmaya başlayan izleyiciler, yarışmacıların hayatını, ailesini ve tüm detayları oldukça merak edip araştırmaya başlıyorlar.



Hemen hemen tüm yarışmacılar ile ilgili geniş bilgilere sahip olan izleyiciler, tüm yarışmacıları ailelerinin bir ferdi kadar yakından tanıyorlar.



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