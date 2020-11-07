Masterchef Yarışmacılarının Kaldığı Ev Görenleri Büyülüyor!
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye, bu sezona büyük değişiklikler ile bir giriş yapmış ve her sene olduğu gibi bu sezonda reytingleri alt üst etmişti. Yavaş yavaş sonlarına yaklaşılan yarışma ile ilgili merak edilen bir çok soruda yanıt bulmaya başladı.
Masterchef Yarışmacılarının Kaldığı Ev Görenleri Büyülüyor! Masterchef Yarışmacılarının Kaldığı Ev Görenleri Büyülüyor! Haftanın 5 günü ekranlara gelen ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Masterchef adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Yarışmayı heyecanla izleyen ve her anını dikkatle takip eden izleyiciler için ise bazı konular oldukça fazla merak ediliyor.
Yarışmanın başladığı ilk andan itibaren teker teker her yarışmacıyı araştırmaya başlayan izleyiciler, yarışmacıların hayatını, ailesini ve tüm detayları oldukça merak edip araştırmaya başlıyorlar.
Hemen hemen tüm yarışmacılar ile ilgili geniş bilgilere sahip olan izleyiciler, tüm yarışmacıları ailelerinin bir ferdi kadar yakından tanıyorlar.
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07 Kas 2020 - 17:21 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.