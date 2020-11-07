Yerli Koronavirüs Filmi Geliyor! Bu Kadro Çok Konuşulur! Son dönemde ortalıkta dolaşan bu bomba iddiaya göre tüm dünyayı yerinden oynatacak bir sinema filminin hazırlıkları yapılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her sektörü derinden sarsan koronavirüs salgını her alanda olduğu gibi sinema ve sanat dünyasını da fazlasıyla etkiledi.

Çekimleri planlanan yapımlar durduruldu, dizilere ara verildi, oyuncular virüse yakalandı, sinema salonları kapatıldı. Bu ve bunun gibi saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca sorun, uzun süredir vizyona giremeyen sinema filmleri konusunda büyük bir özlem yarattı.



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