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- 07 Kas 2020 - 21:25 G: 07 Kas 2020 - 21:39

Deli Yürek Efsanesi Geri mi Dönüyor? Kenan İmirzalıoğlu Açıkladı!

Bir zamanların efsane dizisi Deli Yürek'in ekranlara döneceği iddiasını duyan Kenan İmirzalıoğlu hayranları daha şimdiden büyük heyecan yaşadı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Deli Yürek Efsanesi Geri mi Dönüyor? Kenan İmirzalıoğlu Açıkladı! Yayınlandığı döneme damga vuran Deli Yürek isimli dizi hakkında ortaya atılan bu iddia televizyon camiasında bomba etkisi yarattı.

1998 yılında yayın hayatına başlayan ve yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren efsaneleşen dizi Deli Yürek, deneyimli oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da kariyerini zirveye taşımasındaki en büyük etken.

1998 yılında yayın hayatına başlayan ve tam 4 sezon kesintisiz şekilde devam eden dizide başrol oynayan Kenan İmirzalıoğlu, bu diziyle oyunculuk kariyerinin ilk adımlarını atmıştı.

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07 Kas 2020 - 21:25 - Dizi Haberleri

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