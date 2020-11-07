Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar 2021. Bankaların gelir belgesi istemeden kredi vermesi, müşterilerin belirli nedenlerle gelir durumlarının kredi almak için yeterli olmaması durumunda sağlanan bir olanaktır. Gelir belgesiz kredi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:

· İş Bankası Anında Kredi

· Yapı Kredi Bankası Anında Şubesiz Kredi

· ING E-Kredi

· Akbank Direkt Kredi

· N Kolay Kredi

· Enpara.com

· CEPTETEB Kredisi

Bu kredi olanakları ile herhangi bir kefil göstermeksizin bankaların sunmuş olduğu finansman tutarlarından yararlanmak mümkün olmaktadır. Her bankanın sunmuş olduğu finansman tutarı farklı olmakla birlikte kredi başvuru süreçleri de değişkenli gösterebilmektedir.

İş Bankası Anında Kredi Nasıl Kullanılır?

İş Bankası anında kredi kullanımı acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. Bireysel bir ihtiyaç kredisi olarak kullanılmaktadır. Başvurular için şubeye gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır.

Maksimum 50.000 TL tutarına kadar verilen kredi olanağı içerisinde faiz oranları da müşterilere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda belirlenen vade sayısı da faiz oranları üzerinde belirleyici olmaktadır.

Anında Kredi fırsatları içerisinde farklı ödeme koşulları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de üç ay ertelemeli kredidir. İstenen kredi finansmanı sağlandıktan sonra başvuru durumuna göre ödemelerin üç ay sonra başlatılması mümkün olmaktadır.

Yapı Kredi Bankası Anında Şubesiz Kredi Özellikleri Nelerdir?

Yapı Kredi Bankası anında şubesiz kredi özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

· Başvurular için internet bankacılığı ya da Yapı Kredi mobil bankacılık uygulamaları kullanılabilmektedir.

· Maksimum 50.000 TL tutarına kadar kredi finansmanı sağlanabilmektedir.

· 36 aya varan vade seçenekleri bulunmaktadır.

· Aylık kredi faiz oranları finansmanlara göre değişiklik göstermekle birlikte %1,88 ile %2,33 oranları aralığındadır.

Gelir belgesiz kredi veren bankalar arasında yer alan Yapı Kredi Bankası sunmuş olduğu olanaklar ile kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır.

ING E-Kredi Nedir?

ING E-kredi ile kefil ve gelir belgesi olmadan kredi kullanılabilmektedir. Ortalama olarak %1,49 oranında faiz uygulaması ile 36 aya varan vade seçenekleri ile ödemeler kolay bir biçimde yapılmaktadır. Bu ödeme seçenekleri müşterilerin kredi notlarının yüksek olması durumunda ise daha farklı şekillerde de sunulabilecek biçimde hazırlanmaktadır.

ING E-kredi olanakları bünyesinde 5.000 TL tutarından başlayan kredilerin 50.000 TL tutarına kadar verildiği bilinmektedir. Aynı zamanda kredi ödemelerinin de 3 ay ertelemeli olarak başlatılması mümkün olmaktadır.

Başvuruların internet bankacılığı üzerinden kolay bir biçimde yapılması sağlanırken aynı zamanda müşteri hizmetlerinin aranmasıyla da kredi başvurusunda bulunabilmekte olup kişisel bilgilerin doğru bir biçimde verilmesi başvuru sürecinde yeterli olmaktadır.

Akbank Direkt Kredi Özellikleri Nelerdir?

Akbank direkt kredi kullanımının özellikleri acil nakit ihtiyacı olan müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sunulmuş bir bankacılık hizmetidir. Genel özellikleri ise şu şekilde beyan edilmektedir:

· Başvuru için Akbank şubelerine gitmeye gerek olmadan internet bankacılığı kanalından kredi başvurusu yapılabilmektedir.

· Akbank müşterileri için aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de hızlı bir biçimde kredi kullanılması mümkün olmaktadır.

· Başvuru esnasında kimlik belgesinin dışında herhangi bir gelir durumu beyanı istenmemektedir.

· Maksimum 40.000 TL tutarına kadar kredi kullanılmasına olanak sunulmaktadır.

· Faiz oranları ve vade seçenekleri müşteriler bazında değişiklik göstermekte olup farklı ödeme planlarıyla da yeni imkanlar sunulabilmektedir.

· Hızlı bir kredi olması nedeniyle başvurunun yapılmasının ardından hemen finansman kullanılabilir bir durumda sunulmaktadır.

Gelir belgesiz kredi veren bankalar başvuru süreçleri bakımından benzerlik göstermekte olan bankacılık hizmetleri arasında yer almaktadır. Pek çok banka tarafından sunulmakta ola bu hizmetler içerisinde müşterilerin hızlı bir biçimde kredi kullanmaları sağlanarak, genel kredi özelliklerinden farklılaşmaktadır.