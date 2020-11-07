Eski Hamas lideri Meşal'den Türkiye'ye övgü
Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği desteği öven Meşal, "Sizler tarih boyunca hep yüksek bir mertebede oldunuz. Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor. Bizler de bu yükselişle gurur duyuyoruz. " dedi.
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin tarih boyunca hep yüksek bir mertebede olduğunu ve bugün de eski konumunu geri kazandığını söyledi.
Meşal, Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Derneği'nin zoom programı üzerinden düzenlediği ve Türkiye ile İslam dünyasından çok sayıda din adamının katıldığı "Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması"na katıldı.
Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği desteği öven Meşal, "Sizler tarih boyunca hep yüksek bir mertebede oldunuz. Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor. Bizler de bu yükselişle gurur duyuyoruz. " dedi.
Türkiye'nin çok şey yapabilecek güçte olduğunu vurgulayan Meşal, Mescid'i Aksa'nın korunması için resmi, halk ve akademisyenler düzeyinde plan yapılması çağrısı yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.