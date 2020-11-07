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- 07 Kas 2020 - 23:36 G: 07 Kas 2020 - 23:37

Türkiye'den İlk Tebrik! Kılıçdaroğlu, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı

"Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

07 Kas 2020 - 23:36 AA Ankara- Siyaset

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