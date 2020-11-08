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08 Kas 2020 - 14:10

Ağrı Dağı'nda karaya çıkan su maymunu görüntülendi

Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu ve Bulakbaşı sulak alanlarında yaşayan maymunlar, günlerinin büyük bölümünü suda geçiriyor.Yaklaşılması ve görüntülenmesi zor olan su maymunları, zaman zaman karaya çıkarak ihtiyaçlarını karşılıyor.