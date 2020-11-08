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- 08 Kas 2020 - 17:15 G: 08 Kas 2020 - 17:16

Evin girişini saran çok sayıda karınca ilginç görüntü oluşturdu

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evin girişine yayılan çok sayıda karınca, ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Serdar Kocabaş, evine girerken duvar ve zeminde gördüğü siyahlığa yakından bakınca karıncaları fark etti.

Çok sayıda karıncanın duvar çatlaklarından çıkarak evin girişine ve zemine yayıldığını gören Kocabaş, bu görüntüyü cep telefonuyla kaydetti.

Kocabaş, gazetecilere 20 yıldır aynı evde yaşadığını, daha önce bu kadar çok karıncayı bir arada görmediğini, görüntünün kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

"Bu kadar karıncayı görünce korktuk." diyen Kocabaş, görüntüleri belediye görevlileri ve ilgili makamlarla paylaştıklarını, karıncaların sismik hareketlere duyarlı olması nedeniyle yakın zamanda bölgede yaşanan depremlerden etkilenerek yüzeye çıktıklarını düşündüklerini ifade etti.

08 Kas 2020 - 17:15 AA - Yaşam

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