Evin girişini saran çok sayıda karınca ilginç görüntü oluşturdu
Aydın’ın Söke ilçesinde bir evin girişine yayılan çok sayıda karınca, ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Serdar Kocabaş, evine girerken duvar ve zeminde gördüğü siyahlığa yakından bakınca karıncaları fark etti.
Çok sayıda karıncanın duvar çatlaklarından çıkarak evin girişine ve zemine yayıldığını gören Kocabaş, bu görüntüyü cep telefonuyla kaydetti.
Kocabaş, gazetecilere 20 yıldır aynı evde yaşadığını, daha önce bu kadar çok karıncayı bir arada görmediğini, görüntünün kendilerini endişelendirdiğini belirtti.
"Bu kadar karıncayı görünce korktuk." diyen Kocabaş, görüntüleri belediye görevlileri ve ilgili makamlarla paylaştıklarını, karıncaların sismik hareketlere duyarlı olması nedeniyle yakın zamanda bölgede yaşanan depremlerden etkilenerek yüzeye çıktıklarını düşündüklerini ifade etti.
08 Kas 2020 - 17:15 AA - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.