Atv'nin Sevilen Dizisinde Ölüm Şoku! Koronavirüs Dizilere Fena Sıçradı!
Koronavirüs televizyon dünyasını derinden vurmaya devam ediyor. Atv ekranlarının sevilen dizisinde yaşanan koronavirüs herkesi derinden yaraladı.
Atv'nin Sevilen Dizisinde Ölüm Şoku! Koronavirüs Dizilere Fena Sıçradı! Atv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Beni Bırakma'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Dizi ekibinin sevilen ismi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Bu ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşanırken dizi oyuncuları arasında büyük paniğe neden oldu.
2018 yılında Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve büyük bir beğeni ile ekranlara gelen Beni Bırakma adlı dizide yaşanan koronavirüs kaynaklı ölüm haberi herkesi şok etti.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
08 Kas 2020 - 17:18 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.