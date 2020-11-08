Atv'nin Sevilen Dizisinde Ölüm Şoku! Koronavirüs Dizilere Fena Sıçradı! Atv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Beni Bırakma'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Dizi ekibinin sevilen ismi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Bu ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşanırken dizi oyuncuları arasında büyük paniğe neden oldu.



2018 yılında Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve büyük bir beğeni ile ekranlara gelen Beni Bırakma adlı dizide yaşanan koronavirüs kaynaklı ölüm haberi herkesi şok etti.



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