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- 08 Kas 2020 - 19:29 G: 08 Kas 2020 - 19:38

Bakan Berat Albayrak istifa ettiğini açıkladı! Resmi Instagram hesabından duyurdu

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada "Yaklaşık 5 yıldır sürdüğü bakanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı"

Diğer yandan Berat Albayrak'ın  resmi Twitter hesabına da erişilemiyor.

08 Kas 2020 - 19:29 Ankara- Ekonomi

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