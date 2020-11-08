08 Kas 2020 - 19:29 Güncelleme: 08 Kas 2020 - 19:38
Bakan Berat Albayrak istifa ettiğini açıkladı! Resmi Instagram hesabından duyurdu
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada "Yaklaşık 5 yıldır sürdüğü bakanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı"
Diğer yandan Berat Albayrak'ın resmi Twitter hesabına da erişilemiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.