Bakan Berat Albayrak istifa ettiğini açıkladı! Resmi Instagram hesabından duyurdu

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada "Yaklaşık 5 yıldır sürdüğü bakanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı"

Diğer yandan Berat Albayrak'ın resmi Twitter hesabına da erişilemiyor.