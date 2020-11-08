Masterchef Yarışmacısı Ölümden Döndü! Korkunç Kaza Herkesi Şok Etti! Reytingleri alt üst eden fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye, her bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yemeklerin yarıştığı programda birbirinden başarılı sunumlar jüri üyelerinin beğenisine sunuluyor.

Yapılan yemek ve hazırlanan sunumların yanı sıra birbirinden ilginç olaylara da sahne olan Masterchef Türkiye 2020’de bazen güldüren bazen de izleyenleri geren anlar yaşanıyor.



Özellikle yarışmacı Eray’ın hemen hemen her bölüme damga vurduğu programda kavgalar, tartışmalar ve bazen de kahkaha dolu anlar hiç eksik olmuyor.



Masterchef Türkiye 2020’de yer alan tüm yarışmacılar ilginç karakterleri ve hayat hikâyeleri ile izleyiciler tarafından oldukça ilgi görüyor.



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