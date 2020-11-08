Masterchef Yarışmacısı Ölümden Döndü! Korkunç Kaza Herkesi Şok Etti!
Masterchef yarışmacısının geçirdiği ölümcül kaza herkesi şok etti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef isimli yarışmada yarışmacı olan başarılı ismin geçirmiş olduğu ölümcül trafik kazası duyanları şok etti.
Masterchef Yarışmacısı Ölümden Döndü! Korkunç Kaza Herkesi Şok Etti! Reytingleri alt üst eden fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye, her bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yemeklerin yarıştığı programda birbirinden başarılı sunumlar jüri üyelerinin beğenisine sunuluyor.
Yapılan yemek ve hazırlanan sunumların yanı sıra birbirinden ilginç olaylara da sahne olan Masterchef Türkiye 2020’de bazen güldüren bazen de izleyenleri geren anlar yaşanıyor.
Özellikle yarışmacı Eray’ın hemen hemen her bölüme damga vurduğu programda kavgalar, tartışmalar ve bazen de kahkaha dolu anlar hiç eksik olmuyor.
Masterchef Türkiye 2020’de yer alan tüm yarışmacılar ilginç karakterleri ve hayat hikâyeleri ile izleyiciler tarafından oldukça ilgi görüyor.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
08 Kas 2020 - 19:47 - Masterchef Türkiye 2020
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.