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- 08 Kas 2020 - 21:20 G: 08 Kas 2020 - 21:30

Aycan Yanaç, Sercan Yıldırım’a ‘’Evet’’ dedi! Pastalar Kesildi, Kutlama Yapıldı!

Survivor adlı yarışma ile büyük ün kazanan ve Türk halkı tarafından çok sevilen Aycan Yanaç ile yine aynı yarışmada yarışmacı olan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım arasında neler oluyor?

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Aycan Yanaç, Sercan Yıldırım’a ‘’Evet’’ dedi! Pastalar Kesildi, Kutlama Yapıldı! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve televizyon dünyasının efsaneleri arasında yer alan Survivor isimli yarışma ile hayatımıza giren kadın futbolcu Aycan Yanaç ve aynı dönem yarışmacılarından olan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım arasında yaşananlar magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.



Geçtiğimiz sezon yayınlanan Survivor, geçmiş yıllarda yayınlanan sezonlarından daha çok konuşuldu. Aslında geçmiş yıllarda çok daha başarılı ve güçlü yarışmacılar yer almıştı. Fakat bahsettiğimiz bu sezon, yarışmadan çok yarışmacılar ve aralarında geçen olaylar gündeme oturdu.

Aşk dedikoduları, tartışmalar, kavgalar ve gruplaşmalar yarışmanın önüne geçti. Özellikle bazı isimler diğerlerine oranla daha çok sükse yaptı ve daha çok konuşuldu.

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08 Kas 2020 - 21:20 - Magazin

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